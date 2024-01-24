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愛心匯流助111名弱勢學生 玉山扶輪社募款111萬元捐贈嘉義市府

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義玉山扶輪社上午在市政府禮堂舉行「為世界創造希望-特殊境遇學生助學行動」捐贈儀式，玉山扶輪社長曾錦堂（左三）號召社友們捐款111萬元，提供弱勢學子每人萬元獎助學金，市長黃敏惠（右三）致贈感謝狀給曾錦堂等扶輪社代表。圖／嘉市府提供
嘉義玉山扶輪社上午在市政府禮堂舉行「為世界創造希望-特殊境遇學生助學行動」捐贈儀式，玉山扶輪社長曾錦堂（左三）號召社友們捐款111萬元，提供弱勢學子每人萬元獎助學金，市長黃敏惠（右三）致贈感謝狀給曾錦堂等扶輪社代表。圖／嘉市府提供

嘉義玉山扶輪社上午在市政府禮堂舉行「為世界創造希望-特殊境遇學生助學行動」捐贈儀式，玉山扶輪社長曾錦堂號召社友們捐款111萬元，提供弱勢學子每人萬元獎助學金，共111名弱勢學子受惠，市長黃敏惠致贈感謝狀給曾錦堂等扶輪社代表，感謝扶輪社看見弱勢家庭需要，讓學生求學過程築夢踏實，勇敢迎向人生目標。

黃敏惠感謝玉山扶輪社在孩子們最需要時候，給予孩子們及時援助，如同埋下溫暖種子，給予溫暖力量，扶輪社善心義舉像陽光般溫暖，黃敏惠鼓舞弱勢學子面對困境不要放棄。

玉山扶輪社長曾錦堂說，鼓勵學子不因環境困難放棄夢想與學習，提供弱勢學子每人萬元獎助學金，共募集111萬元，培養學生感恩助人觀念，謝謝社友們踴躍響應，讓愛傳承循環下去。

教育處長郭添財表示，教育需要扎根灌溉才能成長茁壯，需要大家匯聚熱忱與毅力，持之以恆不斷用心耕耘灌溉，才有豐碩成果。盼跨域公私協力，展現嘉市推動城市永續發展決心，共同營造全齡共享、世代宜居，世世代代好徛起、大大小小攏佮意幸福嘉市。

嘉義玉山扶輪社上午在市政府禮堂舉行「為世界創造希望-特殊境遇學生助學行動」捐贈儀式。圖／嘉市府提供
嘉義玉山扶輪社上午在市政府禮堂舉行「為世界創造希望-特殊境遇學生助學行動」捐贈儀式。圖／嘉市府提供

玉山 黃敏惠 捐款 弱勢家庭

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