雲林縣一月新冠重症逾百位 送滴雞精催長輩接種疫苗

新冠肺炎疫情升溫，疾管署預估在農曆春節前將達高峰，但民眾接種疫苗意願低，有病發症、死亡的確診個案中逾98%未接種疫苗，雲林縣本月重症個案逾百位，為鼓勵高風險的65歲以上族群接種疫苗，縣府將贈送1盒滴雞精，呼籲民眾盡早接種。

成大醫院斗六分院副院長何宗憲說，這個月雲林縣新冠肺炎重症個案已經超過100人，疫情不容忽視，尤其5歲以下的孩子併發症的風險高，最近又「群魔亂舞」，很多幼兒同時確診新冠及其他病毒，例如流感，如果大家能夠接種疫苗預防，可以保護長輩、幼兒等高風險族群。

雲林縣65歲以上新冠XBB疫苗接種率為13.8%，高於全國13.5%，衛生局長曾春美說，雲林縣雖高於全國平均，但因長者多，希望透過贈送滴雞精的鼓勵，讓長者踴躍施打，目前縣內全人口接種率僅達到4.3%多，低於全國平均，為保護家中長者、幼兒，希望民眾都能踴躍接種。疾管署南區管制中心主任劉慧蓉表示，預估在農曆過年可能達到新冠疫情的高峰。

台大雲林分院副院長洪健清說，大家可能想說已經感染過新冠病毒．有足夠的抗體預防這一波的新的病毒感染，但接種疫苗大概六到九個月抗體大概就會消失，每個人都有機會再進入被感染的風險，很多醫院最近接到個案，到了急診那很快呼吸衰竭，需要到加護病房去做醫療照護，對家人跟對生病的人，是一個非常大的負擔。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣跟20鄉鎮市衛生所及120家醫療院所合作，凡設籍雲林縣65歲以上，在雲林縣合約院所或接種站施打新冠XBB.1.5疫苗，即送1盒（3入）滴雞精，活動自即日起至滴雞精送完為止，預防的措施一定要做好。

目前雲林縣Novavax XBB.1.5疫苗有4千多劑，莫德納疫苗數量充裕，民眾可登入雲林縣衛生局網站中的疫苗地圖查詢雲林縣隨到隨打合約院所預約接種。