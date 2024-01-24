斥資3000萬元汰換6公里自來管線 台南白河逾百戶受惠

為降低管線漏水率，自來水公司第六區管理處投入逾6000萬元近期完成南市白河區玉豐至竹仔門地區約6000公尺自來水管汰換，嘉惠百餘戶，大幅改善白河山區居民供水品質。

台水六區處表示，白河區玉豐至竹仔門地區因常漏水水壓偏低，為徹底解決漏水及水壓問題，水公司爭取經費辦理該地區管線汰舊換新工程，斥資3000萬元將早期埋設塑膠管線汰換，同時加大口徑為200公厘延性鑄鐵管線。該工程也配合台南市政府工務局路面改善，投入850萬元道路修護。

台水表示，水公司除每年針對管線老舊及漏水頻率高區域，辧理自來水管線汰舊換新工程外，平時亦有專人隨時監控供水壓力及定時巡視管線，配合檢漏人員實施測漏作業，一旦發現漏水即派員檢修，提升供水品質。