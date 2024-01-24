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西螺福興宮特製手繡八仙綵 家有喜事免費換

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣西螺福興宮今天起開放西螺鎮信眾憑結婚喜帖、開幕邀帖或相關證明等，可至廟內兌換一幅太平媽祖加持的手工刺繡八仙綵。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮今天起開放西螺鎮信眾憑結婚喜帖、開幕邀帖或相關證明等，可至廟內兌換一幅太平媽祖加持的手工刺繡八仙綵。記者陳苡葳／攝影

台灣家戶逢喜時會在家中懸掛「八仙綵」繡布，藉張燈結綵迎接瑞氣盈門，雲林縣西螺福興宮今天起開放西螺鎮信眾憑結婚喜帖、開幕邀帖或相關證明等，可兌換一幅太平媽祖加持的手工刺繡八仙綵，護佑闔家安康。

早期台灣社會家戶只要逢有喜事時，都會到廟裡商借八仙綵吊掛，是民間非常有人情味的信仰文化風氣；不過以往的八仙綵多為手繡，現在較為少見，多以印刷為主。

西螺福興宮董事長楊文鐘說，廟宇建廟迄今300多年，有鑑民間重要節慶習以披紅為禮，或展店、入厝、娶親等時刻需要張燈結綵，經董監事會討論後決議，今起開放西螺鎮27里信徒，憑喜事文件證明，可至廟內櫃檯登記兌換一幅刺繡八仙綵回府吊掛，祈求眾仙賜福，迎接財、子、壽、喜等正氣。

西螺福興宮前身是西螺街媽祖宮，是地方重要信仰中心。楊文鐘說，新的一年，期盼藉由太平媽祖加持的八仙綵，為信眾成家立業或入厝等重要時刻，送上真摯祝福。

雲林縣西螺福興宮與刺繡工藝師合作，特製手工刺繡八仙綵，圖樣細致美麗，襯托喜氣。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮與刺繡工藝師合作，特製手工刺繡八仙綵，圖樣細致美麗，襯托喜氣。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮今天起開放西螺鎮信眾憑結婚喜帖、開幕邀帖或相關證明等，可至廟內兌換一幅太平媽祖加持的手工刺繡八仙綵。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮今天起開放西螺鎮信眾憑結婚喜帖、開幕邀帖或相關證明等，可至廟內兌換一幅太平媽祖加持的手工刺繡八仙綵。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮與刺繡工藝師合作，特製手工刺繡八仙綵，圖樣細致美麗，襯托喜氣。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮與刺繡工藝師合作，特製手工刺繡八仙綵，圖樣細致美麗，襯托喜氣。記者陳苡葳／攝影

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