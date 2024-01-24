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婦占公園球場跳舞 球友質疑被排擠

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市政府正改善南興公園、宣信公園環境，有婦女轉往南田公園球場跳舞運動，民眾質疑壓縮到打球的空間。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府正改善南興公園、宣信公園環境，有婦女轉往南田公園球場跳舞運動，民眾質疑壓縮到打球的空間。記者李宗祐／攝影

嘉義市有35座公園密度高，近期宣信、南興公園改善工程，加入無障礙空間、調整動線等，預計3月完工，但婦女跳舞運動場所減少，有些轉到附近南田公園占球場跳舞，引發兩派論戰，有民眾質疑壓縮打球空間，也有人說公共場所每個人都能使用。

市府表示，公眾的地方大家都能使用，暫不會特別介入限制。

市府建設處表示，還沒接到里民對此特別提出抗議，籃球場當然以打球為主，在沒人打球時，球場也是公共空間，也可辦活動或跳舞。

東區南興公園、宣信公園屬於中小型的社區鄰里公園，現況設施老舊、部分空間閒置，還有陰暗等問題，加上無障礙通行困難等，造成使用低落，市府指出，正進行兩個公園環境提升計畫，融入友善公園與生態環境觀念，上個月開工。

不過原在這兩公園晚間聚集跳舞的婦女，轉往附近廟宇或公園，當中有些到鄰近南田公園籃球場跳舞聚會，有民眾認為壓縮到打球空間，網路掀起討論，有人認為「這場地沒有規定一定要打籃球才能使用」、「可以請大姊們換個地方跳」，但也有人說「籃球場不打球不然要幹嘛？」

芳草里長陳文彬說，打球人士在白天與傍晚較多，媽媽團跳舞通常在晚餐過後，時間上應都可錯開。

建設處公園科指出，施工前曾開說明會，婦女表示能體諒、會利用鄰近廟埕、公園聚會，希望共體時艱，公園整理後就會回復正常。

聚會 嘉義 網路

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