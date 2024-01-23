台南新化年貨大街2/2登場為期6天 逾170多攤商機上看2千萬

2024新化年貨大街即將於今年2月2日至7日在新化老街周邊登場，台南市政府經濟發展局今天在市政會議專案報告活動規劃，適逢農曆生肖龍年，這次活動主題為「新化龍賀買」，象徵來新化攏好買，為期6天的活動，邀集多達170攤的伴手禮、百貨及美食等特色攤位，要讓消費者好買好玩過好年。

台南市長黃偉哲表示，新化年貨大街經過十多年經營，在全國的知名度卓然有成，雖然每年活動固定只有幾天，卻能有效提升新化老街的能見度。

經發局說明，新化年貨大街為春節前夕民眾採買年貨的重要聚集地之一，參與的攤商以台南在地店家、符合節慶商品及有食品業者登錄的績優廠商優先入選。此外，為確保消費者權益及把關食安，南市府除了要求攤商明確標示價格，同時也加強食品衛生安全稽查及輔導。

經發局指出，今年新化年貨大街除了攤商市集，還邀請到南方二重唱及余凱揚等藝人演出，以及18場次在地社團演出、24場次街頭藝人表演。期間還搭配揮毫贈春聯、鬥蟋蟀體驗及街舞競賽等精彩活動，預估將吸引22萬人次前往，可望創造2000萬元營業額。

黃偉哲要求市府各單位務必趁著年貨大街吸引大量人潮的期間，在現場宣傳防疫及與民眾息息相關的政策，以達政策宣導事半功倍之效。