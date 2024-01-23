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台灣零食為何叫「四獸仔」？台灣燈會指定伴手禮添趣味

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
赤崁糖業者開發的「四獸仔」燈籠秸稈禮盒，含有椪餅、錢餅、椪糖和糖餅，拿下網路人氣王。記者吳淑玲／攝影
赤崁糖業者開發的「四獸仔」燈籠秸稈禮盒，含有椪餅、錢餅、椪糖和糖餅，拿下網路人氣王。記者吳淑玲／攝影

2024台灣燈會伴手禮徵選活動，經過5個多月選拔，精選出30件指定伴手禮，其中府城知名赤崁糖業者推出的「四獸仔」燈籠秸稈禮盒，拿下網路人氣王，業者說是以台灣零食叫「四獸仔」為發想，開發椪餅、錢餅、椪糖和糖餅的禮盒，還可以當燈籠，集合傳統、創新也有知識和趣味。

赤崁糖業者吳易隆說明，為何糕餅點心叫si-siu-a，是因為早期糕餅做好後，上面會蓋有四種神獸虎、豹、獅、象， 祭拜後給小朋友吃，所以傳統糕餅就叫做「四獸仔」。這次配合台灣燈會就以傳統糕餅，開發椪餅、錢餅（外圓內方）、椪糖和糖餅（韓國影集魷魚遊戲裡的一個關卡），包括這4種零食，集合傳統、創新也有知識和趣味。

台語老師黃良成表示，早期的台灣，製作「糕仔」的模型早期多刻有虎、豹、獅、象四種野獸，據糕餅業界流傳的說法就是有四種神獸，所以零食就稱為「四獸仔」，有此一說但實際是不可考。

教育部台灣閩南語常用詞辭典是用「四秀仔」（指零食、零嘴），用「四秀仔」和「四獸仔」是字換字的概念；但也有另一種說，是傳統年節禮盒中間一個圓，旁邊有3個格子總共4格，裡面放比較細項較幼秀的糖餅，所以就叫「四秀仔」。

2024台灣燈會伴手禮徵選活動，精選出30件指定伴手禮，將於2月24日至3月10日在高鐵展區燈會現場販售，市府今天舉辦頒獎典禮，由市長黃偉哲頒獎給得獎廠商，希望結合優質伴手禮，為台南的觀光及產業加分。

經發局表示，，台灣燈會伴手禮官方網站現正舉辦有趣的猜燈謎活動，1月22日至2月18日只要到官網回答問題並填妥問卷，就有機會抽中燈會指定伴手禮大禮包及300元燈會伴手禮專區抵用券，活動詳情可至活動網站查詢https://tainangift.vrworld.com.tw/

2024台灣燈會最終選出30件指定伴手禮，赤崁糖以傳統零食諧音，以「四獸仔」燈籠秸稈禮盒拿下網路人氣王。記者吳淑玲／攝影
2024台灣燈會最終選出30件指定伴手禮，赤崁糖以傳統零食諧音，以「四獸仔」燈籠秸稈禮盒拿下網路人氣王。記者吳淑玲／攝影
2024台灣燈會最終選出30件指定伴手禮，市長黃偉哲（中）打開所長茶葉蛋的「仙女茶葉蛋」卷軸包裝，象徵著台南400年古色古香的文化。記者吳淑玲／攝影
2024台灣燈會最終選出30件指定伴手禮，市長黃偉哲（中）打開所長茶葉蛋的「仙女茶葉蛋」卷軸包裝，象徵著台南400年古色古香的文化。記者吳淑玲／攝影

台灣燈會 伴手禮 零食

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