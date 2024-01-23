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嘉市幸福飽餐券照顧中低收弱勢生 2665名學生受惠

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府與業者合作推出幸福飽餐券，符合資格學生可至合作超商兌換午餐。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府與業者合作推出幸福飽餐券，符合資格學生可至合作超商兌換午餐。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府為持續照顧經濟弱勢學生，於去年暑假期間與一卡通票證股份有限公司合作試辦寒暑假數位幸福飽餐券，並在今年寒假正式推行，目前提供萊爾富及來來超商兌餐服務，學生只要持嘉ｅ卡至合作的便利商店就可以領取餐點。將有2665名中低收家庭學生受惠。

市長黃敏惠表示，嘉義市國中小現有2665名符合低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素或家庭經濟困難等學生，讓學生無論是否到校，在寒暑假都能吃到營養健康的午餐，由家庭、學校與社會攜手合作，提供更全面多元的關懷照顧。

市府教育處長郭添財表示，數位化幸福飽餐券的特點在於家長可利用APP得知學生的兌餐紀錄，學校端也可透過大數據管理，掌握學生的兌餐情形，提供必要的關懷協助，藉由科技結合人性的輔助，得以更加掌握孩子的生活現況。另為協助經濟弱勢學生解決早晚餐問題，學校也會透過主動發現、馬上關懷、有效協助、輔導轉介等積極措施，結合社會資源來提供協助。

嘉義市政府自2021年7月率先將午餐券金額由每餐50元調整至70元，讓學生的選擇更加多元，現在透過與一卡通公司合作，數位化也讓嘉e卡的功能再+1，未來市府也將尋求更多店家加入服務的行列，讓照顧弱勢學生的美意更加圓滿。

符合資格學生可至合作超商兌換午餐。圖／嘉義市政府提供
符合資格學生可至合作超商兌換午餐。圖／嘉義市政府提供
合作超商為寒假餐券做出超值搭配。圖／嘉義市政府提供
合作超商為寒假餐券做出超值搭配。圖／嘉義市政府提供

嘉義 低收入戶 便利商店 弱勢生

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