超好拍！置身古老魔法世界當王者 十鼓文創園區添新景點

前身為百年舊糖廠的十鼓文創園區，因園區內獨特的布置，吸引許多遊客前往拍照打卡，近幾年來成為台南熱門的旅遊景點。今年園區再打造新景點「魔域王座」，讓遊客彷彿置身在魔法世界中。除外更應主題，2月2日至2月4日推出夜祭活動，為凸顯古老魔法世界，這3天晚間6點至8點不開燈，讓遊客回歸自然的古老魔域。

新景點「魔域王座」坐落在園區內夢糖工廠1樓，將文創廣場重新打造。除有拍照互動區，布滿壯觀的藤蔓，更有挑高15公尺的魔法書牆及書軌，搭配著精心設計的王座，坐上猶如王者居高臨下的神祕感。