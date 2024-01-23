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超好拍！置身古老魔法世界當王者 十鼓文創園區添新景點

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
十鼓文創園區今年再打造新景點「魔域王座」，讓遊客彷彿置身在魔法世界中。記者李文德／攝影
十鼓文創園區今年再打造新景點「魔域王座」，讓遊客彷彿置身在魔法世界中。記者李文德／攝影

前身為百年舊糖廠的十鼓文創園區，因園區內獨特的布置，吸引許多遊客前往拍照打卡，近幾年來成為台南熱門的旅遊景點。今年園區再打造新景點「魔域王座」，讓遊客彷彿置身在魔法世界中。除外更應主題，2月2日至2月4日推出夜祭活動，為凸顯古老魔法世界，這3天晚間6點至8點不開燈，讓遊客回歸自然的古老魔域。

新景點「魔域王座」坐落在園區內夢糖工廠1樓，將文創廣場重新打造。除有拍照互動區，布滿壯觀的藤蔓，更有挑高15公尺的魔法書牆及書軌，搭配著精心設計的王座，坐上猶如王者居高臨下的神祕感。

除了新打卡景點外，園方更因應主題2月2日至4日推出魔法慶典規畫市集及展演，屆時更結合園區建築，打造7大魔法主題，像是魔法彩虹街打造成像是泰國美公車站的地攤美景，販賣著「魔法商品」。十鼓文創園區經理江逸芹表示，特別的是這3天晚間6點至8點熄燈，重回原始不插電的時空，更彰顯出古老魔法世界的臨場感，邀請全國遊客春節前到此一遊。

「魔域王座」坐落在園區內夢糖工廠1樓，挑高15公尺的魔法書牆及書軌，搭配著精心設計的王座，坐上猶如王者居高臨下的神祕感。記者李文德／攝影
「魔域王座」坐落在園區內夢糖工廠1樓，挑高15公尺的魔法書牆及書軌，搭配著精心設計的王座，坐上猶如王者居高臨下的神祕感。記者李文德／攝影
「魔域王座」坐落在園區內夢糖工廠1樓，挑高15公尺的魔法書牆及書軌，搭配著精心設計的王座，坐上猶如王者居高臨下的神祕感。記者李文德／攝影
「魔域王座」坐落在園區內夢糖工廠1樓，挑高15公尺的魔法書牆及書軌，搭配著精心設計的王座，坐上猶如王者居高臨下的神祕感。記者李文德／攝影

景點 文創

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