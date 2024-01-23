添春節新意 歸仁七甲花卉區消費人潮成長四成

春節將近，許多家庭正開始除舊布新，甚至為自己家中點綴花卉增添新意，歸仁七甲花卉區近來消費人潮成長近4成，業者也爭相進許多意象好兆頭的盆景花卉，搶攻過年市場討個好吉利。另這幾天寒流發威，許多喜愛園藝的民眾為怕花卉凍傷，會想辦法不讓植物凍傷。七甲五街花卉產銷班長黃毅斌建議民眾，如果是戶外的花卉僅需挪進室內即可，澆花時只要一般常溫的水就可以。

黃毅斌表示，過年前已出現許多消費者到花卉區採買春節花卉，如現在金錢樹、搖錢樹、桔樹等象徵大吉大利好兆頭的盆景都會成為熱銷對象。甚至取諧音「銀兩」的銀柳更成為民眾喜愛購買回去布置的植物。而過年期間虎頭蘭、報歲蘭也成為大家喜愛的花卉，像是報歲蘭現在雖不見開花情況，到了過年期間就會盛開，不少人都會趁著花苞時買回去，等到春節到了恰好是開花時，特別應景。

黃毅斌還說，過年應景的還有球根花卉，如鬱金香、風信子、球根海棠等在過年期間會特別多，所以不少民眾在大掃除後會先到此買金錢樹、桔樹等應景的盆栽擺設，直到過年前再來買花卉。黃毅斌指出，目前平日前來購買的人潮有明顯提升，成長約4成左右，到假日更能提升至5成，花市相當看好，歡迎喜愛在過年間讓家中有不同氣象的朋友，可以前來採買。