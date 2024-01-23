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台南建城400年 發布「龍喜利來」春聯

中央社／ 台南23日電
2024年為台南建城400年，又逢農曆「龍年」，台南市長黃偉哲23日發布「龍喜利來」春聯，開放民眾索取。中央社（台南市政府提供）
2024年為台南建城400年，又逢農曆「龍年」，台南市長黃偉哲23日發布「龍喜利來」春聯，開放民眾索取。中央社（台南市政府提供）

2024台南建城400年，又欣逢農曆「龍年」，台南市長黃偉哲今天發布「龍喜利來」賀詞作為春聯吉祥語，祝福新的一年「喜迎龍年，大吉大利」，26日起更將發送至全市各家戶。

黃偉哲今天以「龍喜利來」向台南市民拜早年，祝福新的一年「喜迎龍年，大吉大利」。他表示，12生肖中，龍被視為尊貴神聖，有懲邪鎮惡，國泰民安吉祥寓意，今年是甲辰年，更有生機勃勃、萬物生長之意。

台南市政府發布新聞稿指出，台南今年春聯賀詞由擅長書法撰寫的鄭枝南揮毫，以流暢筆意及遒健工穩字體，傳遞春節闔家團圓、諸事圓滿順利的祝福。

「龍年」春聯今天起在民治、永華市政中心開放索取，37區公所26日將開始發送至各家戶，市府農曆年前也會將春聯電子檔放置於台南市政府全球資訊網「精彩府城-電子春聯」下載專區供民眾運用。

今年是台南邁入400年里程碑，市府廣邀市民參加「台南400」、「台灣燈會」及「台灣國際蘭展」等系列活動，展現文化古都魅力及城市發展多樣性，讓世界看見台南。

春聯 黃偉哲

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