台南安平交通再優化！建平八街拓寬為10米、增2米人行道

台南市安平區建平八街前後道路寬度不一，會車困難、擦撞事故頻傳，台南市工務局去年5月底進行建平八街拓寬工程，完工後將維持10公尺寬道路，同時優化人行空間、改善老舊側溝及斷面不足排水等問題，歷經8個月施工，如期如質在農曆年前順利完工。

市長黃偉哲今天視察時表示，近年安平區發展快速，為提升居民生活品質及安全，透過都市計畫變更，將原先8米寬道路一致拓寬為10公尺，讓人車不再爭道，特別感謝台灣高等法院台南分院、台灣高等檢察署台南分署及市府教育局等機關，無償提供土地增設2公尺人行道優化空間，讓民眾享有安全通暢的步行環境。

工務局表示，安平區建平八街，原為安平五期重劃區完成範圍，當時都市計畫規劃寬度不一，建平八街自建平路到國平路段，寬度為10公尺，但國平路到育平路段400公尺長，原都市計畫寬度則為8公尺。隨著安平區發展迅速，因道路寬度不一，造成人車爭道、 險象環生，本次工程總經費約3200萬元，歷經8個月施工期，如期如質在今年1月完工，解決道路瓶頸問題，大大提升行人安全。