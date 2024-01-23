托育補助再加碼至少1.3萬元家長有感 台南市申請人數增

為減輕家庭經濟負擔，友善育兒環境，今年中央加碼托育補助調整為每月至少1萬3000元，落實「國家跟你一起養」政策，家長有感，南市社會局統計，今年截至1月15日為止，申請數已近6000名，比去年同期還多，初步看來家長有感，去年全年補助7萬多人次，今年預計補助可達8萬人次。

市府社會局表示，今年1月起送托至準公共化服務的保母及托嬰中心的幼兒，從每月托育補助8500元再調高至1萬3000元，第2名1萬4000元，第3名1萬5000元。凡家中育有未滿2歲兒童的家庭，皆可申請育兒津貼或托育補助，二者不得重複請領。

於去年12月正在領取托育補助，且今年1月仍符合資格者，將自動調整發放金額，不需另外提出申請。另提醒市民朋友，托育補助屬申請制度，請符合資格的家庭，應主動至幼兒送托的居家托育服務中心或托嬰中心提出申請，以免影響自身權益。

社會局指出，市政府積極設置公共托育家園，提供未滿2歲嬰幼兒平價、優質、可近性的托育服務，迄今已設立13處社區公共托育家園及2處公設民營托嬰中心；公托及家園每月僅收取9000元或1萬元的月費，且免收取註冊費及副食品費，若符合托育補助申領資格，1月起還可請領每月至少7000元的托育補助。

台南市現有15處公共化托育機構營運中，分別為2處公設民營托嬰中心及13處社區公共托育家園，合計收托236名0至2歲的嬰幼兒。分別位於安南區(慈雲)、關廟區(香洋)、麻豆區(大山)、官田區(隆田)、柳營區(柳中)、安平區(安平)、東區2處(仁和及龍山)、永康區2處(永埔和西灣)、善化區(東關)、七股區(七股)、佳里區(多摩)、北區(光武)及新市區(三里)。

截至去年12月底，台南市未滿2歲的嬰幼兒計有1萬8828人。另為增加本市的公共托育量能，未來5年陸續於公有建物空間及社會住宅等基地規劃建置至少23處公設民營托嬰中心，可望再增加收托超過1056名嬰幼兒，提高本市市民使用優質且平價托育服務之機會。

分別位於安平區2處(社福大樓及億載安居)、新市區2處(南科社區中心及社會文化教育館)、永康區4處(南灣里、東橋安居、橋北安居及正強安居)、安南區2處(托資中心及和順安居)、白河區(區政大樓)、北區3處(成德里、區政大樓及自強新村案)、善化區(蓮潭里)、學甲區(大北門區托資中心)、中西區(西湖里)、新化區(衛福園區)、南區社宅(開南安居)、仁德區公宅(二空新村案B區)、東區2處(南台南副都心車站及平實營區案第2期)及新營區(長勝好室)。

此外，家中育有未滿3歲幼兒的新手父母可提出申請「到宅育兒指導」服務，指導內容含親職示範、副食品製備、安全居家環境營造等，服務完全免費；為提供未滿4歲幼童及家長專屬遊戲空間及托育服務諮詢，已設立12處各具特色的親子悠遊館。