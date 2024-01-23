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台積封測廠也來 嘉義盼交通配套

聯合報／ 記者余弦妙黃于凡李宗祐／連線報導

台積電1奈米廠將在嘉義縣太保市的科學園區設廠，據了解，台積電最新一座先進封測廠也確定落腳該園區，現已進入環境影響差異分析最終審查階段，預計最快今年第一季通過，就可整地動工。

台積電先進製程落腳嘉義，交通問題引發關注。嘉義市長黃敏惠說樂見其成，但盼交通部推動聯結高鐵、台鐵的輕軌建設，更能帶動地方發展；立委蔡易餘則說，外銷與貨運對半導體產業非常重要，應改造水上機場，強化貨運機能，近期將與縣府、交通部討論。

人工智慧（AI）發燒，先前就傳台積電第7座封測廠有望設在嘉義或雲林。知情官員透露，台積電繼上次宣布要在竹科銅鑼園區設置先進封測廠後，接下來將在太保的科學園區設置第7座先進封測廠。至於半導體產業最在意的水電供應設施，水利署及台電也已同步進行中，就等封測廠環差通過。

嘉義縣長翁章梁說，將擔任召集人並成立單一窗口，全力配合及協助相關行政工作，水電一定有能力解決。

嘉義在地立委蔡易餘說，太保市的科學園區鄰近高鐵站，約車程7分鐘就能到達，且園區土地單純，不會遇上徵收及抗議。蔡還說，外銷與貨運對半導體產業非常重要，應改造水上機場，強化貨運機能，包括創造水上機場與日本熊本貨運直航，近期將與縣府、交通部討論如何改造、升級水上機場。

嘉義航空站主任林哲暢說，水上機場是軍民合用機場，使用多年須更新，擬斥資4.8億元興建新航廈，計畫及預算正審查中，但尚未規畫貨運服務，若需擴增業務需由交通部統籌規畫，擴建須跨部會協調。

太保科學園區鄰近高鐵站，先前設站時，中央有意用輕軌連接到嘉義火車站，黃敏惠說，樂見台積落腳，但「要致富先開路」，希望交通部能「還給」嘉義輕軌建設，盼一定要走在建廠前。

嘉義 機場 台積電

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