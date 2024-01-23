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解決亂停 北港重劃區闢停車場

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣長張麗善（前排左二）昨天現勘北港鎮市地重劃區內的廣停用地，宣布投入1100萬元闢建平面停車場。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前排左二）昨天現勘北港鎮市地重劃區內的廣停用地，宣布投入1100萬元闢建平面停車場。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府進行北港鎮市地重劃，開發總面積約49公頃，由於中國醫藥大學北港附設醫院停車需求高，常見隨意停放路邊，縣長張麗善昨天現勘重劃區內的廣停用地，宣布投入1100萬元闢建平面停車場，總計117席停車格，下月開工，最快下半年完工。

張麗善說明，新建停車場工程預計本月完成招標、2月開工，施工期約半年，將設置98席小型汽車停車格、5席身心障礙、8席電動汽車、6席孕婦及育有6歲以下兒童者的專用停車格，也會增設人行道，並加強夜間照明。

北港鎮以朝天宮為發展中心，現已成國內宗教信仰重鎮，香客、遊客往來頻繁。縣府指出，為使城市發展與時俱進，展開土地重劃，過程中發現中國醫北港附醫周邊存在路邊隨意停車亂象，一併納入規畫。

交通工務局長汪令堯說，該院區旁、北港鎮新東段有處寬廣的閒置土地，適合作為停車場基地，縣府重新開發後規畫停車空間及進出動線，面積達2105坪。

張麗善現勘時指出，停車場啟用後，除提供西側的中國醫藥北港附醫及其北港校區學生宿舍使用，也可作為北側舊河道公園與未來住商所用，將能明顯減緩原有的停車問題，提升海線地區民眾就醫品質。

北港 停車場 張麗善

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