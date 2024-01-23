月津港燈節周六啟燈 66件作品比美

全國聞名鹽水月津港燈節27日起登場到3月3日，市長黃偉哲昨天宣布有5大展區、66件作品，而歷來燈節期間鹽水武廟遶境所施放蜂炮，都是活動高潮；不過目前武廟屋頂正拆除整修中，為避免傷及廟內神尊，廟方指出，經協調今年遶境時，廟埕、廟前路口暫時都不放蜂炮。有參與蜂炮多次的愛好者則籲「沒防護就不要愛衝第1線」。

以往蜂炮隨著鹽水武廟遶境時施放，從農曆正月十四日上午到十五日深夜，今年為國曆2月23、24日，武廟屋在整修中，廟方日前與警政會議上決議，除了23日神轎出發時會有象徵性燃放鞭炮的啟炮遶境儀式，2天的遶境期間，蜂炮改到廟50公尺外的文武街和武廟路口施放。

武廟也指出，因應台灣燈會在台南舉行，24日蜂炮集中施放時間，由往年晚間9點延後至9點半登場。

日前武廟證實有疑因蜂炮受傷的民眾，提告廟方涉殺人未遂；武廟主委主委翁再進說，拜託遊客前來一定審酌本身狀況，更要做好相關防護裝備。

市長黃偉哲在鹽水永成戲院宣傳燈節活動，指出今年月津港燈節以「夢想將近、鹽水新視界」為主題，共規畫藝術燈區、巷弄燈區、徵件燈區、新創燈區、大眾廟鹽水車站光環境5大展區，更首度引進5G數位虛擬作品，在巷弄燈區「漫月美行動」提供AR擴增實境導覽。

文化局表示，月津港燈節本周六啟燈晚會有燈籠、絹扇、火舞、官將首等表演，並邀歌手魏嘉瑩、孫盛希獻唱，另限量推出造型可愛的「月光獸」燈籠，發放方式公布在月津港燈節的臉書粉專。

此外，有不少民眾燈節和鹽水蜂炮期間，抱怨攤販小吃售價偏高，南市經發局指出，建議應透明標價、減少消費糾紛；武廟表示，會再跟攤販溝通。