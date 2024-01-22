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還缺200萬元助學金 北台南家扶6處郵局學甲慈濟宮義賣

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
還缺200萬元助學金，北台南家扶連續兩天在南市6處郵局及學甲慈濟宮義賣，籲請社會響應。記者謝進盛／攝影
還缺200萬元助學金，北台南家扶連續兩天在南市6處郵局及學甲慈濟宮義賣，籲請社會響應。記者謝進盛／攝影

台南家扶中心籌措助學金仍有200萬元缺口，今與台南郵局合作推出「集小愛成大愛」助學義賣，一連兩天在新營等6處郵局及學甲慈濟宮同步展開，籲請各界響應聚小愛成大愛。

北台南家扶主任李桂平說，自民國79年起推動「助學希望工程」，集結社會力量助弱勢孩子安心向學，今年預定2月18日頒發助學金，得籌措564萬元助學金，協助近300名高中職、大專生以及500名中、小學生，目前仍有200萬元缺口，亟需社會各界幫忙。

北台南家扶這次和郵局合作的助學義賣活動，一連兩天在新營、白河、佳里、善化（中山路）、永康、歸仁郵局及學甲慈濟宮同步展開。台南郵局副局長尤素珍呼籲民眾踴躍參與。

這次義賣品包括休閒包包、清潔用品、蘭花、甜玉米、生活用品衣物，而今天氣溫驟降，不少人搶購了50元的圍巾等禦寒衣物，快過年了一盆80元蘭花也熱賣，家扶受助學子到場擔任志工協助義賣，也現身說法感謝助學工程幫助，才能順利升學。

家扶扶助的劉家兄妹一家三口，包括就讀高三的阿瑞、專科1年級的小蒨，以及單親媽媽今也到場協助義賣；阿瑞在家扶技職證照獎勵金鼓舞下，考取工業電子丙級證照、飛機修護乙級證照，跨領域考取烘焙麵包丙級證照；就讀幼保科的小蒨不捨母親賺錢辛苦，努力爭取獎助學金減輕家中負擔。劉母為工廠作業員，一家三口參與郵局義賣活動，也感謝家扶助學希望工程，讓孩子就學無後顧之憂。

郵局 義賣 台南

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