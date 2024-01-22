台南搶攻國際郵輪商機 爭取停泊安平

台南市政府搶攻國際郵輪商機，今天到台北參加交通部航港局辦理的「亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)推廣介紹會」，以台灣燈會、台南400及農特產品為主軸，透過展桌布置介紹台南，並與國際郵輪買主面對面交流，爭取國際郵輪航商至安平靠泊，提升台南國際旅遊商機。

台南市長黃偉哲表示，台南推動國際觀光有成，繼英國「國家地理旅遊」雜誌公布為「2024年全球最酷景點」後，再次獲知名權威媒體CNN評為2024年最佳參訪地。台南擁有國際機場及國際商港，為促進國際航線往來台南，在航空方面努力洽談包機，去年度完成日本仙台包機及越南峴港包機，今年將持續開拓新航線。

海運方面也和港務公司共同努力爭取國際郵輪靠泊安平港，提高國際能見度，帶動台南郵輪旅遊商機並活絡港區周邊經濟，為台南觀光產業注入新活水。

觀光旅遊局局林國華表示，介紹會現場台南展桌呈現了台灣燈會意象，展示台南農特產品，也準備了中、英、日、韓語言的文宣品，不只讓國際郵輪買主了解台南，同時與今日到場的日本、南韓及菲律賓等國觀光單位資訊交流。希望透過不同的管道，讓國際旅客再次感受台南的熱情與多元豐富的旅遊元件，想像在台南穿梭巷弄感受歷史與文化氣息的驚喜。

台南市政府觀光旅遊局表示，2024台南400，市府規畫了台灣燈會、國際蘭展等一系列慶典活動，市府團隊已做好準備，歡迎國內外遊客前來體驗精彩台南，感受台南的豐富文化和獨特風情。想知道更多最新的台南觀光景點與活動，請持續關注「台南旅遊網」及「台南旅遊粉絲專頁」或電洽06-6353226查詢。