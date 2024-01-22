雲林縣府聘張泰山當觀光大使 盼遊客人次破2千萬

雲林縣政府今天舉辦迎新春記者會，並聘請職棒味全龍打擊教練張泰山擔任雲林縣觀光大使，展望2024年在縣府與張泰山帶領下，雲林觀光遊客能突破2000萬人次大關。

雲林縣政府表示，2024龍年行大運，以雲林斗六棒球場做為訓練基地的中華職棒味全龍，去年勇奪總冠軍，為雲林帶來好彩頭，味全龍專屬啦啦隊今天為2024迎新春記者會揭開序幕，縣長張麗善與多名觀光旅宿業代表出席共襄盛舉。

張麗善致詞表示，感謝「森林王子」張泰山情義相挺，擔任雲林縣的觀光大使，相信在張泰山的代言加持下，一定能將雲林縣的文化觀光獨特魅力觸角延伸到全台各地，讓更多人來雲林遊玩、消費，振興產業經濟。

縣府指出，2023年雲林觀光遊客為1973萬多人次，創下歷年最高峰，不僅證明雲林縣觀光黑馬名符其實，也展望今年在縣府與張泰山帶領下，觀光遊客能更上一層樓突破2000萬人次大關。

張泰山指出，透過球隊長期在斗六棒球場訓練期間，充分認識雲林好山好水，發現當地觀光潛力無窮，期望藉由觀光大使身分，將雲林優質的觀光推廣出去，介紹給球迷朋友。

雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，今年迎新春系列活動中，讓遊客期待的2024北港燈會，將於2月6日下午在北港顏思齊紀念碑圓環啟燈。今年北港燈會特別與Agoda訂房網站合作，燈會期間推出專屬折扣優惠。

陳璧君指出，因應農曆春節，返鄉遊子及來自全國各地遊客可下載雲林縣府精心推出的智慧觀光慢遊雲林APP，只要透過智慧導引都能盡情暢遊雲林山海平原。春節期間，雲林縣相關活動訊息，可上文化觀光處網站查詢。