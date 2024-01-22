警察實習生英語協助日本遊客 稱讚府城友善旅遊環境

日本籍吉田昨天到台南觀光，他騎共享單車返回飯店時，疑因操作錯誤致單車上鎖無法動彈，警專實習生吳致緯以流利英文及日文翻譯軟體和吉田溝通，成功解決單車問題，員警並用巡邏車協助載吉田返回飯店，展現濃濃人情味。

昨天下午1點多，台南市警五分局立人派出所接獲報案，北區金華路五段有日本遊客需要警方協助。巡佐許文利、警員潘延勇、周凱文率警專實習生吳致緯到場幫忙，吳致緯發現他不諳中文，立刻用英文溝通。

原來是台南洽商、觀光日本籍吉田，在騎乘Youbike單車返回忠義路飯店時，疑似因為操作錯誤，導致腳踏車自動上鎖無法動彈，因為人生地不熟，所以拜託路人報案請警方協助。

吳致緯生用流利英文及手機日文翻譯軟體與吉田對話，並通知共享單車的公司處理，巡邏警員將其載返飯店休息。吉田對員警親切及詳細說明表示感謝不盡，也主動提出與員警合照，以紀念台南警察人情味。

分局長洪宏榮表示，國家地理雜誌日前公布「2024全球最酷的30個景點」，台南是全台唯一上榜的城市。台南古城以美食和歷史名揚國際，警察服務不分國籍，幫助民眾的一件小事，往往是民眾遇到的大難題，外籍商務客對臺南友善旅遊環境留下深刻印象，警察的熱心協助成就了台灣最美的風景。