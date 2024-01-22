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影／ 2024月津港燈節周六起開展 66作品爭妍比美

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2024月津港燈節將於本月27日起開展，展期共37天，提供66件作品，預料將吸引大批遊客湧入鹽水小鎮。圖／台南市政府文化局提供
2024月津港燈節將於本月27日起開展，展期共37天，提供66件作品，預料將吸引大批遊客湧入鹽水小鎮。圖／台南市政府文化局提供

2024月津港燈節本月27日起開展，展期至3月3日，主辦單位今年邀請國內外藝術家推出5大展區、66件作品，及限量可愛「月光獸」燈籠，預料將掀起賞燈熱潮。

台南市政府文化局今上午在鹽水永成戲院開記者會，市長黃偉哲表示，2024月津港燈節本周六啟燈，晚會將有燈籠、絹扇、火舞、官將首等表演，並邀請人氣創作歌手魏嘉瑩和金曲歌手孫盛希獻唱，歡迎大家來鹽水，一同欣賞今年月津港燈節精采作品。

文化局表示，今年月津港燈節以「夢想將近．鹽水新視界」為主題，共規畫有藝術燈區、巷弄燈區、徵件燈區、新創燈區，以及大眾廟鹽水車站光環境等五大展區，並搭配5G數位虛擬創作及導覽功能總計66件作品，其中深具想像力的聲光與數位藝術為今年活動一大亮點。

文化局長謝仕淵指出，除國內外團隊創作，還有22件學生徵件作品入選，更首度引進5G數位虛擬作品，巷弄燈區「漫月美行動」提供AR擴增實境導覽，讓民眾在歷史巷弄空間欣賞藝術作品同時，感受鹽水近年來歷史空間整修活化，共同創造新的城市記憶。

文化局表示，今年燈節展期特別限量推出奇幻、造型可愛的「月光獸」燈籠，也與國道新營服務區全家便利商店合作，於新營波光節、月津港燈節期間推出猜燈謎送限量版月光獸燈籠活動，更多「月光獸」提燈發放販售及相關活動資訊可關注「月津港燈節FB粉絲團」。

2024月津港燈節周六起開展，台南市長黃偉哲等人上午出席記者會，邀請各地遊客來賞燈。記者謝進盛／攝影
2024月津港燈節周六起開展，台南市長黃偉哲等人上午出席記者會，邀請各地遊客來賞燈。記者謝進盛／攝影
2024月津港燈節周六起開展，66件作品吸睛。圖／台南市政府文化局提供
2024月津港燈節周六起開展，66件作品吸睛。圖／台南市政府文化局提供
2024月津港燈節周六起開展，66件作品吸睛。圖／台南市政府文化局提供
2024月津港燈節周六起開展，66件作品吸睛。圖／台南市政府文化局提供
2024月津港燈節周六起開展，66件作品爭妍奪目，將展出37天。記者謝進盛／攝影
2024月津港燈節周六起開展，66件作品爭妍奪目，將展出37天。記者謝進盛／攝影
2024月津港燈節周六起開展，66件作品爭妍奪目，將展出37天。記者謝進盛／攝影
2024月津港燈節周六起開展，66件作品爭妍奪目，將展出37天。記者謝進盛／攝影
2024月津港燈節周六起開展，台南市長黃偉哲（中）等人上午出席記者會，邀請各地遊客來賞燈。記者謝進盛／攝影
2024月津港燈節周六起開展，台南市長黃偉哲（中）等人上午出席記者會，邀請各地遊客來賞燈。記者謝進盛／攝影
2024月津港燈節周六起開展，66件作品爭妍奪目，將展出37天。圖／台南市政府文化局提供
2024月津港燈節周六起開展，66件作品爭妍奪目，將展出37天。圖／台南市政府文化局提供
2024月津港燈節周六起開展，66件作品爭妍奪目，將展出37天。圖／台南市政府文化局提供圖／台南市政府文化局提供
2024月津港燈節周六起開展，66件作品爭妍奪目，將展出37天。圖／台南市政府文化局提供圖／台南市政府文化局提供

月津港 文化局 藝術作品

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