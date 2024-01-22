托育補助再加碼 每月至少1.3萬 台南市育兒福利更有感

台南市政府為減輕家庭經濟負擔，讓民眾願意生、能夠養，且養得好，今年配合中央的少子女化對策計畫，第3階段再加碼，托育補助調整為每月至少1萬3000元，落實「國家跟你一起養」政策。

市長黃偉哲表示，今年1月起送托至準公共化服務之保母及托嬰中心的幼兒，從每月托育補助8500元再調高至1萬3000元(第2名1萬4000元，第3名1萬5000元）。凡家中育有未滿2歲兒童家庭，皆可申請育兒津貼或托育補助，但兩者不得重複請領。

在去年12月正在領取托育補助，且今年1月仍符合資格，將自動調整發放金額，不需另外提出申請。社會局提醒，托育補助屬申請制度，請符合資格的家庭，應主動至幼兒送托之居家托育服務中心或托嬰中心提出申請，以免影響自身權益。

社會局表示，南市對於友善托育的推動不遺餘力，市政府積極設置公共托育家園，提供未滿2歲嬰幼兒平價、優質、可近性的托育服務，迄今已設立13處社區公共托育家園及2處公設民營托嬰中心；公托及家園每月僅收取9000元或1萬元月費，且免收取註冊費及副食品費，若符合托育補助申領資格，1月起還可請領每月至少7000元托育補助。

另，為協助辛苦撫育幼兒的新手父母，特別針對不同家庭的育兒需求提供免費到宅式服務，只要是家中育有未滿3歲幼兒的新手父母皆可提出申請「到宅育兒指導」服務，指導內容含親職示範、副食品製備、安全居家環境營造等，服務完全免費，希望增加服務多元性，提升家長育兒知能。另為提供未滿4歲幼童及家長專屬遊戲空間及托育服務諮詢，已設立12處各具特色親子悠遊館，以提高親子互動品質及提升親子關係，增強家庭教養及親職知能。