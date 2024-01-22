快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名是「財神爺關注人物」 財庫能收穫滿滿

113學測數B／數A考到懷疑人生！考生重拾信心 試題與解答出爐

國內傳缺藥 薛瑞元：若堅持用原廠藥「只能等死」

托育補助再加碼 每月至少1.3萬 台南市育兒福利更有感

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府配合中央的少子女化對策計畫，第3階段再加碼，托育補助調整為每月至少1萬3000元。圖／台南市社會局提供
台南市政府配合中央的少子女化對策計畫，第3階段再加碼，托育補助調整為每月至少1萬3000元。圖／台南市社會局提供

台南市政府為減輕家庭經濟負擔，讓民眾願意生、能夠養，且養得好，今年配合中央的少子女化對策計畫，第3階段再加碼，托育補助調整為每月至少1萬3000元，落實「國家跟你一起養」政策。

市長黃偉哲表示，今年1月起送托至準公共化服務之保母及托嬰中心的幼兒，從每月托育補助8500元再調高至1萬3000元(第2名1萬4000元，第3名1萬5000元）。凡家中育有未滿2歲兒童家庭，皆可申請育兒津貼或托育補助，但兩者不得重複請領。

在去年12月正在領取托育補助，且今年1月仍符合資格，將自動調整發放金額，不需另外提出申請。社會局提醒，托育補助屬申請制度，請符合資格的家庭，應主動至幼兒送托之居家托育服務中心或托嬰中心提出申請，以免影響自身權益。

社會局表示，南市對於友善托育的推動不遺餘力，市政府積極設置公共托育家園，提供未滿2歲嬰幼兒平價、優質、可近性的托育服務，迄今已設立13處社區公共托育家園及2處公設民營托嬰中心；公托及家園每月僅收取9000元或1萬元月費，且免收取註冊費及副食品費，若符合托育補助申領資格，1月起還可請領每月至少7000元托育補助。

另，為協助辛苦撫育幼兒的新手父母，特別針對不同家庭的育兒需求提供免費到宅式服務，只要是家中育有未滿3歲幼兒的新手父母皆可提出申請「到宅育兒指導」服務，指導內容含親職示範、副食品製備、安全居家環境營造等，服務完全免費，希望增加服務多元性，提升家長育兒知能。另為提供未滿4歲幼童及家長專屬遊戲空間及托育服務諮詢，已設立12處各具特色親子悠遊館，以提高親子互動品質及提升親子關係，增強家庭教養及親職知能。

托育 育兒津貼 親子

延伸閱讀

高雄一家5口陳屍租屋處 社會局不捨孩子：應尊重生命權

高雄一家5口陳屍家中 社會局派員關懷協助

明連3天最低溫！桃園遊民中心供住宿 另備睡袋送暖街友

寒冬將至 慈濟發放救濟物資 43歲截肢司機感恩幫助

相關新聞

托育補助再加碼 每月至少1.3萬 台南市育兒福利更有感

台南市政府為減輕家庭經濟負擔，讓民眾願意生、能夠養，且養得好，今年配合中央的少子女化對策計畫，第3階段再加碼，托育補助調...

傳台積電落腳嘉縣 黃敏惠喊話中央「盼交通部還給嘉義地區輕軌建設」

台積電1奈米廠可能落腳嘉縣太保市科學園區，嘉義市長黃敏惠表示樂見其成，「要致富先開路」，能聯結高鐵、台鐵的輕軌建設能帶動...

農村溝渠驚現多量死魚 雲林縣環保局追查結果曝

雲林縣大埤鄉豐田村一處溝渠上周六傳出陣陣異味，村民靠近發現竟有大量死魚，由於該段水量少，魚屍幾乎是卡在岸邊，權責單位縣府...

台南應用科大助理教授連佳惠 獲美國國際設計獎金獎

台南應用科大商品設計系專技助理教授連佳惠參加第16屆「美國國際設計獎」，以「Eye Level：A Visual Des...

七股潟湖陸化早晚的事！ 環團：氣候變化難擋 應建立退避機制

去年颱風重創台南網仔寮汕也加重七股潟湖淤積，台江國家公園投入2800萬元，以生態工法減緩沙洲遭沖蝕速度。環保團體認為氣候...

續徵工地臨時稅？ 嘉縣太保所會又槓上

嘉縣太保是縣內唯一人口正成長的鄉鎮市，受嘉義科學園區帶動，近年預售屋建案增加，市公所今年欲延續課徵工地臨時稅被否決，市民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。