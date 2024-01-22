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嘉市中正路商圈 6岔路口改鋪柏油

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市中正路商圈6岔路口以連鎖地磚供商業區及人行徒步區使用，因車輛長期輾壓造成破損，也出現磚塊碰撞的噪音問題。記者李宗祐／攝影
嘉義市中正路商圈6岔路口以連鎖地磚供商業區及人行徒步區使用，因車輛長期輾壓造成破損，也出現磚塊碰撞的噪音問題。記者李宗祐／攝影

嘉義市鬧區中正路商圈以連鎖地磚供商業區、人行徒步區使用，因車輛長期輾壓破損，磚塊會碰撞產生噪音，且常有機車摔倒，有民眾陳情刨除重鋪，但商家認為是商圈特色要保留；經市府及議員協調下，先將6岔路口地磚刨除改鋪柏油路面，今天起預計2天完工。市府提醒，採夜間施工，期間請提早改道。

市府工務處表示，考量中正路商圈交通流量大，避免交通衝擊，中正路、光華路、興中路所交會的6岔路口今晚8時至隔天早上8時封路管制，可改走文化路、公明路、成仁街、光彩街等替代道路

中正路是嘉市特色道路也是地區交通樞紐，20多年前鋪設頗具特色的磚式道路，但市府工務處多年來補修磚路，有些還是以水泥補丁，逐漸失去原有風貌。

去年市議員郭定緯接獲居民陳情，指出因路面不平易摔倒、機車騎士會「犁田」等，且汽機車經過時擠壓碰撞發出磚塊碰撞聲，深夜更是擾人清夢，希望能重整甚至刨除改鋪柏油。不過，附近商家認為是需要市府加強維修磚道，保留風貌地方特色。

中正路在文化路與光華路之間仍維持地磚鋪面，郭定緯說，不少店家希望保留磚道，後續再協助研議如何優化。

議員 嘉義 柏油路 替代道路

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