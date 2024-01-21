快訊

尺寸變大！新款iPad Air渲染圖曝光 果粉仍不滿意這功能的位置

113學測英文／題目出得好！作文「失戀」罕入題 補教估前標升1級：要考低分難

他拿全聯特價玉米煮湯喊「根本不甜」 網揪1細節：一堆人煮錯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒假和阿公阿嬤玩什麼 南巿開辦有趣又新鮮的青銀共學

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市社會局利用寒假開辦適合讓祖孫3代一同參加的創意講座，世代共融感受青銀共學的樂趣。圖／台南市社會局提供
台南市社會局利用寒假開辦適合讓祖孫3代一同參加的創意講座，世代共融感受青銀共學的樂趣。圖／台南市社會局提供

台南市社會局為強化「青銀福利」願景，今年適逢松柏學苑創立40周年，特別自1月24日起規畫6場世代共融的創意講座，包含樂齡桌遊教學、熱門電競體驗及手機的攝錄影教學等有趣又新穎課程，讓祖孫3代一同報名參加，感受青銀共學的樂趣。

社會局長盧禹璁說，利用寒假舉辦的6場講座不僅適合長者充實自我，更適合帶著孫子女們一起學習同樂；期待在高齡化社會之下，透過新知的學習體驗，使長輩與子孫輩有更多交流，創造青銀共榮、共好。

另，除了1至2月的寒假創意講座外，預計今年5月松柏學苑的40周年慶將盛大舉辦，不僅慶祝大會當天將準備豐富的表演與市集活動，更將舉辦為1個月的作品聯展，讓市民朋友都能看到長輩們的精品傑作，邀請學苑退休教師及師生們共襄盛舉

市長黃偉哲表示，促進活躍老化一直是市府團隊重視且積極推動的政策，松柏學苑長期以來持續推動長青學習，每年開設2期專為長者規劃的多元化課程，包含生活語文、3C課程、畫畫與手作藝術、健康律動及教唱等，參與人次逐年成長，2023年已達到10萬8800人次，讓退休長輩能充實生活，實踐活到老學到老的學習精神。

南市松柏育樂中心於民國72年落成啟用，長期以來提供舒適的活動環境，加強推行各項老人福利，並辦理多元創新的講座課程，深受長輩們歡迎。講座報名資訊請洽06-3124249 郭先生，或上台南市松柏育樂中心網站公開資訊查詢。

長輩 寒假

延伸閱讀

補上最後一塊拼圖！金門公幼課後延長照顧 正式上路511位幼童受惠

彰化全家9人排5小時為領「多多龍」小提燈 情人節加發粉紅限定款

桃園學生寒假前已完成新冠疫苗接種 衛生局補助春節打疫苗院診所

寒假來囉！「地方爸爸」提醒家長檢查書包 家長超共鳴：根本異世界

相關新聞

嘉市中正商圈特色地磚刨鋪AC 6叉路口明起封路

嘉義市中正路商圈原設計以連鎖地磚供商業區及人行徒步區使用，因車輛長期輾壓造成破損，磚塊碰撞噪音，傳摔倒、機車犁田、夜晚擾...

寒假和阿公阿嬤玩什麼 南巿開辦有趣又新鮮的青銀共學

台南市社會局為強化「青銀福利」願景，今年適逢松柏學苑創立40周年，特別自1月24日起規畫6場世代共融的創意講座，包含樂齡...

佛光山南台別院捐贈公益吉祥米7千包 人間善良無所不在

佛光山南台別院秉持「以慈善福利社會」的宗旨，並響應聯合國永續發展目標，以及迎接台南400，今天舉辦「蔬出愛．你跑步．我捐...

好運「龍」總來 台南麻豆贈春聯揮毫夯省荷包

春節近，台南市麻豆區公所今上午在麻豆文化館辦理免費贈春聯活動，邀請多名書法名家現場揮毫，吸引不少鄉親一早來排隊，民眾表示...

高麗菜盛產 民代購贈共餐加菜

近期氣候穩定，南部高麗菜產量大爆發，價格低迷，菜農賠本採收，為幫助高麗菜農行銷，台南市立委林俊憲、市議員蔡筱薇攜手台南市...

虎尾產業園區開發 雲林縣府：可望2027完成

雲林高鐵特定區目前有虎尾高鐵運動園區、國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心，以及台大虎尾醫院等大型公共建設，由於範圍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。