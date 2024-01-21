寒假和阿公阿嬤玩什麼 南巿開辦有趣又新鮮的青銀共學

台南市社會局為強化「青銀福利」願景，今年適逢松柏學苑創立40周年，特別自1月24日起規畫6場世代共融的創意講座，包含樂齡桌遊教學、熱門電競體驗及手機的攝錄影教學等有趣又新穎課程，讓祖孫3代一同報名參加，感受青銀共學的樂趣。

社會局長盧禹璁說，利用寒假舉辦的6場講座不僅適合長者充實自我，更適合帶著孫子女們一起學習同樂；期待在高齡化社會之下，透過新知的學習體驗，使長輩與子孫輩有更多交流，創造青銀共榮、共好。

另，除了1至2月的寒假創意講座外，預計今年5月松柏學苑的40周年慶將盛大舉辦，不僅慶祝大會當天將準備豐富的表演與市集活動，更將舉辦為1個月的作品聯展，讓市民朋友都能看到長輩們的精品傑作，邀請學苑退休教師及師生們共襄盛舉

市長黃偉哲表示，促進活躍老化一直是市府團隊重視且積極推動的政策，松柏學苑長期以來持續推動長青學習，每年開設2期專為長者規劃的多元化課程，包含生活語文、3C課程、畫畫與手作藝術、健康律動及教唱等，參與人次逐年成長，2023年已達到10萬8800人次，讓退休長輩能充實生活，實踐活到老學到老的學習精神。

南市松柏育樂中心於民國72年落成啟用，長期以來提供舒適的活動環境，加強推行各項老人福利，並辦理多元創新的講座課程，深受長輩們歡迎。講座報名資訊請洽06-3124249 郭先生，或上台南市松柏育樂中心網站公開資訊查詢。