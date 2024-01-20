寒流來襲雲林氣溫將下探10度 農民「防風神物」再現田間

根據中央氣象署發布寒流警報，大陸冷氣團本周末開始影響台灣，約在本月23、24日雲林地區氣溫將下探至10度以下，山區可能出現8度，縣長張麗善今天表示，農作物、畜禽、養殖物等都可能因低溫受到傷害，提醒農漁牧業者做好防寒措施，也呼籲民眾做足個人保暖工作。

縣府農業處長魏勝德說，一旦氣溫低於10度就可能會造成農作物損害，育苗場可在冷氣團來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期的秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷；已插秧的田區則應抽取地下水，利用流動地下水平衡水溫防寒。

另，針對較不耐寒瓜果蔬菜類，農業處建議，莧菜、空心菜可覆蓋不織布防寒，不過當陽光出現及溫度回升時，務必要打開透氣，待入夜前再覆蓋。白菜、油菜、青梗白菜及結球白菜等可能因低溫抽苔，可視成熟情況及時採收。

馬鈴薯、番茄等則須注意生長環境是否出現大霧，否則易引發晚疫病，至於採收期的馬鈴薯若遇持續雨天，應注意田間排水，防止地下部採收物腐爛；瓜類苗期請於四周架上透明塑膠布防風，塑膠布溫室中的瓜類可進行四周密封。

果樹部分，迎風面可設置防風設施，酌量增施鉀肥或噴施硝酸鉀等含鉀量較高的葉面肥，鉀肥濃度請掌控在0.5%至1%區間，另加強果園灌水、噴霧、覆蓋，並包裹樹幹或果實套袋可增加作物耐寒力；受害的花、果應立即疏除，並修剪寒害枝條與葉片，若已達採收期，建議提早採收，尤其蓮霧、木瓜及柑橘等。

蘭花精密設施溫室，請檢查加溫機及發電機燃料存量並試運轉；簡易塑膠布溫室請於四周加設防風塑膠布保溫。露地或網室栽培，除搭設塑膠布等加強防寒保護，種苗苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，在田間植株酌量增施鉀肥也可增加耐寒力。

養殖漁業則可於魚塭北側搭蓋防風棚、挖設越冬溝，強化防寒及加溫工作，並減少投餌及擾動塭水，確保水質。畜禽部分，需加強仔畜禽保溫及管理並設置擋風設施，也請飼主隨時注意畜舍溫溼度，保持通風環境，必要時可利用保暖設備提高禽舍溫度。