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台南走春！南瀛綠都心、永康公園增添「龍」年主題花海

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
永康公園打造「雲龍騰躍境安康」花景藝術園區。圖／台南市工務局提供
永康公園打造「雲龍騰躍境安康」花景藝術園區。圖／台南市工務局提供

歡喜迎接龍年到來，今年適逢台南400，台南市工務局在南瀛綠都心公園和永康公園，打造「雲龍騰躍境安康」及「蒼龍偕子高科舉」藝術花園造景，喜氣繽紛賀龍年，現場設有美拍打卡框，方便民眾與美麗的園藝設計同框留影，歡迎民眾到新營、永康踏青賞花。

工務局表示，搭配「龍」年意象，在新營區南瀛綠都心公園結合公園開闊環境，以「雲龍騰躍境安康」為主題，利用中央大草坪以紅、粉、黃、橘、紫、藍、白色系等草花，打造舒壓療癒的藝術花園，以雲龍綠雕躍於其中，象徵新的一年物阜民安，蒼龍火車祝福大家奔赴美好未來。

永康區永康公園入口處及戰車裝置旁，以「蒼龍偕子高科舉」為主題，龍盤花柱納春福、遊龍御路迎新春等意象為設計元素，引領遊客進入層層疊疊的花海世界，步入草坪中央以「環龍昂首喜迎財」為主題設計而成的迷宮花海，增添趣味。

工務局表示，台南不僅獲英國國家地理旅遊雜誌公布為「2024年全球最酷景點」，更獲CNN評為2024年最佳參訪地，2024年台灣燈會就在台南，也被知名旅遊業者Klook列為全球2024年4大重要活動盛事，台南市政府為迎接400年盛事，除了高鐵燈區、安平燈區，還有埕南燈區、鹽水月津港燈節、龍崎光節─空山祭等一系列燈會活動。

工務局妝點「南瀛綠都心公園」和「永康公園」，結合公園開闊環境、植被豐富和複合性休閒功能等現有資源，進行花卉與藝術佈置，花海妝點與迎賓盆景，營造五彩繽紛的喜慶氛圍，歡迎大家白天到公園踏青賞花，春節期間歡迎白天到南瀛綠都心公園與永康公園賞花，晚上到各燈會遊街賞燈。

南瀛綠都心打造「蒼龍偕子高科舉」花景藝術園區。圖／台南市工務局提供
南瀛綠都心打造「蒼龍偕子高科舉」花景藝術園區。圖／台南市工務局提供
永康公園打造「雲龍騰躍境安康」花景藝術園區。圖／台南市工務局提供
永康公園打造「雲龍騰躍境安康」花景藝術園區。圖／台南市工務局提供
南瀛綠都心打造「蒼龍偕子高科舉」花景藝術園區。圖／台南市工務局提供
南瀛綠都心打造「蒼龍偕子高科舉」花景藝術園區。圖／台南市工務局提供

台南 台灣燈會

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