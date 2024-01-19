嘉市府攜手LINE 台灣佈建全台首座LINE Beacon城市

LINE台灣相中嘉義市「剛剛好」的城市尺度、連年攀升遊客人數，與市府推動數位城市亮眼成果，攜手市府佈建全台首座LINE Beacon城市，導入LINE生態圈多元服務，讓遊客來嘉只要一機在手，就能透過與「今天就回嘉」官方帳號互動，完成拍照上傳、即時問答、延伸閱讀等服務。

市長黃敏惠下午與LINE台灣執行長陳立人宣布LINE數位創⽣計畫–「今天就回嘉」啟動，期待計畫推動第一季達成減碳總量5萬4千公斤CO2目標，並以數位走讀方式搶先體驗「回嘉永續輕旅」，邀請遊客走訪3大路線及10大主題景點，從觀光、經營、環境等面向深度體驗嘉義。

黃敏惠說，嘉市不缺少美，而是缺少發現，感謝Line透過科技力量，讓更多人看見獨嘉的美好，與城市間濃濃的人情味。市府持續建構具韌性永續城市，導入全市區100%的電動低底盤公車，並導入Youbike2.0，讓「新永續 出發」，期待在LINE Beacon 城市數位互動網絡下，能募集更多最嘉夥伴加入綠色行動，透過責任消費、結合循環包裝和綠色低碳運具，創造有感的減碳體驗！

陳立人表示，嘉市是全台人口密度僅次於台北市的城市，有深厚人文底韻與觀光資源，市府活化的老屋充滿獨特風格，回嘉創業年輕人為城市賦予活力，觀光人數逐年攀升。Line台灣從中看到屬於這座「剛剛好的城市」獨特的機會，L攜手市府全新打造「今天就回嘉」官方帳號，3個月內突破115萬好友，運用社群影響力與友善數位科技，讓全台都有機會看見嘉義美好。

黄敏惠與陳立人走訪桃城豆花、新華美西裝社、金和泰、里響咖啡、林聰明沙鍋魚頭及、聖保羅等店。Line Beacon不僅將在此時發揮作用，當遊客接近特定熱點店家即可接收最新優惠、特色服務或街區主題活動，遊客更可透過掃瞄店家QR Code加入綠色行動。

「今天就回嘉」數位創生計畫以LINE官方帳號為核心，在嘉市佈建LINE Beacon城市網絡，覆蓋嘉市公共空間、交通要塞、兩大商圈與重點店家等，運用智慧推播串連「回嘉永續輕旅」當中的「美景探索之旅」、「設計文青漫步」及「美景探索之旅」3大路線及10大主題景點。

支持在地店家永續經營， LINE在嘉義推動中小型店家數位轉型應援計劃，一共招募超過156間在地店家加入，透過線上課程、線下工作坊及組織共學群組，扶植店家有效運用LINE數位工具行銷。更多LINE數位創⽣計畫–「今天就回嘉」資訊，請上官方部落格。