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寒流周日將南下正值收穫期 台南市府籲做好農漁畜防寒保溫

中央社／ 台南19日電
中央氣象署天氣預報，21、22日寒流南下，台南白天氣溫最低可能達到攝氏12度。示意圖／本報資料照片
中央氣象署天氣預報，21、22日寒流南下，台南白天氣溫最低可能達到攝氏12度。示意圖／本報資料照片

寒流1月21日南下，台南市政府今天呼籲農民注意降雨及寒流動態，及早做好農漁畜防寒措施，加強保溫管理，若有災情，應主動通報。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，中央氣象署天氣預報，21、22日寒流南下，北部及東北部天氣明顯轉冷，其他地區氣溫逐漸下降，23、24日寒流影響，各地天氣非常寒冷，台南白天氣溫最低可能達到攝氏12度，市民應注意健康安全。

農業局同時呼籲農漁畜做好防寒措施，水稻育苗場（圃）選擇避風處或設置防寒（風）牆，利用透明塑膠布或不織布覆蓋，灌水保溫，隨時清除積水，以防低溫凍傷，待氣溫回升後立刻排水。

台南蜜棗採收期已屆，農業局建議提早採收；鳳梨產區應使用不織布或PE布覆蓋，待回暖時及時掀開。正值開花期者，果園應噴水或增施鉀肥，增加作物耐寒力；寒流過後若果樹受害，應修剪枝條、葉片及疏花、疏果。

台南葉菜類也正值收穫期，較不耐寒蔬菜可採收應立刻採收，未採收應設置防風牆、防風罩、塑膠布；小果番茄等果菜類應注意冷風寒害，尤其日夜溫差大，應適當提高土壤溼度，避免過度乾燥，以達保溫效果。

花卉應強化塑膠棚溫室等防寒設施，採畦溝灌溉或塑膠布直接覆蓋，也可酌量增施鉀肥，增加耐寒力。

在養殖漁業方面，魚塭北側應搭蓋防風棚，加深水深，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備。低溫期間盡量避免擾動水體或驚動魚群，暫停投餌及不要無謂地開關水車。低溫侵襲或留滯時，應注意魚塭水溫降低速度，浮於水面魚體應馬上撿除，防止水質惡化污染。

此外，應加強仔畜禽保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜禽舍溫度及溼度，保持通風環境，防範冷風侵襲。

市府農業局長李建裕表示，低溫危害農作物速度較慢，但持續時間較久，若有災情，農民應主動通報；在地公所也應勘查受災區作物，拍照取證。

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