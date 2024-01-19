洋溢春節氣氛！書法大師張炳煌、王錫奎揮毫 「台南上青」祝賀賴清德

台南市議員蔡麗青今天在台南市議會舉辦迎新春贈春聯活動，邀請南北書法大師張炳煌、王錫奎、台南市府民政局長姜淋煌及市議會副祕書長王建龍開筆寫下「台南上青」四個字，祝賀賴清德當選總統，台南市開出最高投票率，是最宜居也最「青」的一個城市，也祝福台南市運昌隆，洋溢濃濃的春節氣氛。

蔡麗青表示，為迎接龍年到來，也慶祝賴清德總統當選，特別力邀南北兩位大師張炳煌、王錫奎蒞臨開筆，為台南市獻上祝福，這次賴清德總統在台南市開出全國最高得票率，因此特別用「台南上青四個字，希望台南市在老市長賴清德就任總統後，能夠中央地方無縫接軌，讓台南市發展更加迅速，市民朋友更加幸福。

民政局長姜淋煌也寫下「龍行萬里」四個字，祝福賴清德總統執政順利，今天還有多位書法老師現場揮毫，民眾大排長龍領墨寶，以及茶道老師服務，提供台南在地品牌「茶的魔手」台灣高山茶品茗，茶的魔手繼打造冷飲王國後目前也推廣種植高山茶，並推出高覺茶等八種系列茶葉，在現場展覽、提供品好茶。

蔡麗青表示，今天市民朋友出席踴躍，並有議員黃肇輝、市政府參事徐健麟，IM C社團、各獅子會會長、台南女青商會等社團及樂活基金會率身障學童出席參加，書畫大師應民眾要求，書寫各種客制化春聯、書畫，提供給市民朋友在春節龍年有一個好兆頭，喜氣洋洋過新年。