全台唯二本土甘蔗製糖 虎尾糖都歷史編入國小教科書

雲林縣虎尾糖廠是全台限存唯二仍以本土甘蔗製糖的糖廠，更保留全台唯一的五分車運蔗系統，造就虎尾「糖都」美譽，虎尾糖業文化足跡也首次編入南一書局國小五年級社會教科書中，讓更多學生認識台灣糖業的歷史發展。

虎尾糖廠每年12月至3月進入製糖期，造就了五分車沿著糖鐵穿梭於農村景觀與虎尾市區的特有畫面，縣長張麗善表示，近年縣政府與台灣公益CEO協會合作推出「甜蜜蜜追五分車」季節限定遊程，透過深度旅遊體驗，認識虎尾糖廠和台灣糖業發展，並行銷虎尾糖廠精研生產的「虎尾糖」。

「虎尾糖」是虎尾糖廠生產，採獨家技術，以第一道榨取的蔗汁為原料，經過沉澱、過濾、濃縮、結晶、分蜜等五道工序精心製作而成，因質地細膩，保水度佳，帶有天然蔗香與焦糖味，運用於甜點效果特別出色。

雲林縣府文化觀光處長陳璧君表示，南一書局國小教科書使用「虎尾糖」圖文，並延伸相關教材，配合遠端教學，將教材上載於網路或利用於各種應用程式，供手機或網路端或平板端使用者接收、瀏覽，從不同的學習平台，讓學童對台灣糖業有更多的認識。