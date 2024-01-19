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曝光！日治水冷卻循環機組全貌 國家廣播文物館設展

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
Rti央廣國家廣播文物館今天舉行「生聲不息 再現水冷卻循環機組」常設展，重現日治時期保存到現在的發射機水冷卻循環機組全貌。記者呂慧瑜／攝影
Rti央廣國家廣播文物館今天舉行「生聲不息 再現水冷卻循環機組」常設展，重現日治時期保存到現在的發射機水冷卻循環機組全貌。記者呂慧瑜／攝影

擁近85年歷史的Rti央廣國家廣播文物館，今天舉行「生聲不息 再現水冷卻循環機組」常設展，Rti央廣總台長張瑞昌、縣長翁章梁出席，共同一睹日治時期保存到現在的發射機水冷卻循環機組全貌重啟，藉此了解過去廣播訊號是如何透過發射機傳送到東南亞及中國。

翁章梁表示，看到文物館將珍貴的水冷卻循環機組重新打開，尋著播放二戰時期日本心戰宣傳的神秘播音員「東京玫瑰」播音，穿越廣播時光隧道，感受時代、聲音與空間碰撞的魅力，邀請大家前來感受走進歷史現場，感受廣播機具所傳遞出的歷史訊號，認識廣播領域。

Rti央廣總台長張瑞昌說，這部從日治時期保存到現在的發射機水冷卻循環機組是最大亮點，這套廣播設備過去只有展出2樓的發射機心臟部分，今年將1樓的水冷卻循環系統全部打開，讓大家看到發射機的完整運作，了解廣播訊號是如何透過發射機傳送到東南亞及中國。

國家廣播文物館在民雄已經近85年的歷史，即日起的常設展，展覽搭配過去分台的退休工程師及資深工程師的採訪影像，讓民眾到訪能更進一步認識過往播音及維修日常，達到文化近用的目的。

國家廣播文物館指出，縣府爭取到數位發展部「5G與在地文化落地計畫」，廣播文物館是強化對象之一，去年已完成發包作業，今年積極在廣播文物館建置數位互動展演裝置，未來將善用AR擴增實境，讓廣播文物館的歷史與建築物更具趣味、互動性的數位體驗。

目前的生聲不息常設展，以「活的廣播博物館」概念，轉變目前常設展以展板引導為主、「水冷卻循環系統」為輔的靜態展示，透過策展讓民眾就現場設備體驗與感受，即日起開放參觀，每周二到周日上午10點及下午2點半提供專人導覽服務。

Rti央廣國家廣播文物館今天舉行「生聲不息 再現水冷卻循環機組」常設展，重現日治時期保存到現在的發射機水冷卻循環機組全貌。記者呂慧瑜／攝影
Rti央廣國家廣播文物館今天舉行「生聲不息 再現水冷卻循環機組」常設展，重現日治時期保存到現在的發射機水冷卻循環機組全貌。記者呂慧瑜／攝影
Rti央廣國家廣播文物館今天舉行「生聲不息 再現水冷卻循環機組」常設展，重現日治時期保存到現在的發射機水冷卻循環機組全貌，邀各界齊見證。記者呂慧瑜／攝影
Rti央廣國家廣播文物館今天舉行「生聲不息 再現水冷卻循環機組」常設展，重現日治時期保存到現在的發射機水冷卻循環機組全貌，邀各界齊見證。記者呂慧瑜／攝影
Rti央廣國家廣播文物館今天舉行「生聲不息 再現水冷卻循環機組」常設展，重現日治時期保存到現在的發射機水冷卻循環機組全貌，嘉義縣長翁章梁出席見證。記者呂慧瑜／攝影
Rti央廣國家廣播文物館今天舉行「生聲不息 再現水冷卻循環機組」常設展，重現日治時期保存到現在的發射機水冷卻循環機組全貌，嘉義縣長翁章梁出席見證。記者呂慧瑜／攝影

文物 翁章梁 日治時期 擴增實境 博物館

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