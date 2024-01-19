通膨時代雲林男卻發願行善 志工被這一幕感動眼眶泛紅
疫後社會公益風氣逐漸復甦，雲林一家房屋仲介今天自發到虎尾廉使土地宮廟發送物資扶助百戶弱勢，也串連同為在地企業的東遠碾米廠、誠泰醬業場為創世基金會植物人家庭募集年禮，會後主辦單位更認捐70份，除要照顧當地弱勢，也盼藉身體力行，號召群眾響應。
活動發起人、宇森房仲社代表人廖柏雄說，台灣百工百業受新冠肺炎疫情影響，社會救助也連帶遭遇衝擊，自己曾在心中許願「能力許可一定要擴大舉辦公益活動」，如今疫後各界回溫、步回正常軌道，他因認同照顧弱勢、扶植植物人家庭的理念，今與出錢出力的企業、救國團虎尾團委會義工在福德正神見證下行善。
虎尾廉使里福德宮是當地信仰中心，廖柏雄等10多人一早就聚集在廟前分類大批物資，100戶受助家庭代表人一一報到並領回物資，離去前不忘向身旁的志工道謝、祝福新年快樂，彼此雖僅一面之緣，但氣氛溫馨，有志工瞬間被這一幕感動、眼眶泛紅。
廖柏雄說，今天巧在土地公面前從事公益，會後與會人也共同決議捐助70份年禮，並透過參拜為植物人家庭祈福，祝禱受助者龍年平安健康、福氣龍總來。
創世基金會斗六分院表示，近期受通貨膨脹影響，弱勢家庭的經濟問題仍然得不到明顯改善，該院除發送每1家庭1份年禮，也會個別發放1份紅包救急，距離送禮到家行動僅剩10天，目前尚有2成待助，盼社會善士踴躍認助，詳情可洽(05)5377855分機9。
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