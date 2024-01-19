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台南新營波光節 幾米《月亮忘記了》明晚點燈

聯合報／ 記者萬于甄莊曜聰／台南報導
南市府今年首度舉辦新營波光節，由幾米Singing台南《團圓‧微光The Moon Forgets》藝術裝置展，在新營文化中心率先登場，重現《月亮忘記了》繪本中的經典場景，明天晚上6點舉行點燈儀式。圖／南市文化局提供
南市府今年首度舉辦新營波光節，由幾米Singing台南《團圓‧微光The Moon Forgets》藝術裝置展，在新營文化中心率先登場，重現《月亮忘記了》繪本中的經典場景，明天晚上6點舉行點燈儀式。圖／南市文化局提供

響應2024台灣燈會在台南，南市府今年首度舉辦新營波光節，新營文化中心率先登場，重現幾米《月亮忘記了》繪本中的經典場景，明天晚上6點舉行點燈儀式，活動結合台灣燈會及台南400意象，獨家設計「幾米月亮造型充氣燈籠」，27日起限量發放400顆；另新營天鵝湖「波光圈」燈節從27日登場，台南市副市長葉澤山等人昨天為活動暖場，歡迎民眾到新營看展賞燈。

文化局表示，首屆新營波光節以2024幾米Singing台南《團圓‧微光The Moon Forgets》藝術裝置展開場，在新營文化中心戶外廣場重現《月亮忘記了》繪本中的經典場景，打造三顆分別為6公尺、3公尺及2.5公尺高的超級月亮，透過作品傳達溫暖，點亮觀賞者的心靈，也為蛻變中的文化城市帶來一處想像。

文化局說，《團圓‧微光》展出至3月24日止，展期約65天，將安排精彩的音樂表演以及市集活動；幾米月亮造型充氣燈籠從27日起發放，活動詳情可上新營文化中心官網查詢。

新營天鵝湖「波光圈」燈節從27日起至3月3日，展期共37天，包含環湖光布景、大型水上噴泉、以及8件主題亮點作品，28日晚上6點在新營天鵝湖公園點燈，透過湖中寬達15公尺的「光之眼」，融合天鵝光雕投影璀璨揭開序幕。

葉澤山表示，新營波光節以新營天鵝湖水域遼闊，陽光照耀下波光粼粼而名，結合地方文化與環境，打造與生態相依的波光盛宴，展現天鵝湖繽紛樣貌，與「月津港燈節」一同閃耀北台南。

天鵝 台南 幾米

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