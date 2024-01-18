嘉縣「驅動大南方論壇」把脈未來 翁章梁盼尖端產業引進

嘉義縣政府今下午在食安檢驗大樓舉辦「2024 農工大縣驅動大南方論壇」，縣長翁章梁出席並邀國發會主委龔明鑫致詞，工研院南部產業創新策略辦公室副主任謝國倫主持專家論壇、君德國際開發負責人陳君風等專家共同研討，吸引150名產學研專業人士到場交流。

龔明鑫表示，嘉義縣從農業縣轉型為農工大縣，無人機產業不論是在商業或是軍事用途都扮演重要的一環，對於台灣非常重要，因此嘉義縣一定要成功，中央絕對全力支持。

論壇上，農業部農業試驗所副所長蔡致榮、程泰機械董事長楊德華、銳泰精密董事長游祥鎮、雷虎科技董事長陳冠如等人專題演講，共同為嘉義縣未來發展把脈提供建言。

工研院副總監曹景翔表示，嘉義縣以「建構未來智慧創新永續城市」為目標，提出各產業發展策略，包括農林漁牧業導入冷鏈物流與感測技術，打造台灣農業生鮮蔬果食材平台與產銷調節樞紐，運用沼氣與生質肥料發展循環農業。

製造業部分，曹景翔說，強化無人載具發展軍用與商業應用，打造台灣太空經濟產業發展重鎮，及建構數位與綠色雙轉型聚落，發展5G與AIOT伺服器、電動車、氫能產業。

服務業部分，曹景翔說，推動全台最大的高齡健康醫藥服務驗證場域，以及吸引量販店進駐，也打造新蔬食產業與高值食材中心，讓嘉義成為台灣創新食品產業基地。

縣長翁章梁表示，台灣若要發展新能源的規劃及想法，嘉義縣絕對強力配合產業園區的發展，希望能將全世界最進步、最尖端產業引進嘉義，所成立的「農工大縣前瞻策略委員會」，透過集結各方意見的溝通與彙整，讓發展嘉義的路走得更加堅定。