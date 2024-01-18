台江師生發起公民寫春聯 4廟宇接力、振興大廟學堂書藝文化

台南社大台江分校推動大廟興學，個性書法班等4個班級，上百師生發起「公民寫春聯」廟口迎龍年，將在舊和順慈安宮、海尾朝皇宮、溪頂寮保安宮、什三佃慶興宮，接力寫春聯，送給台江鄉親，今天在慶興宮廟口展出作品，並宣告寫春聯行動出發了。

台江分校表示，此活動將在1月19日在舊和順慈安宮舉辦，28日在海尾朝皇宮、31日在溪頂寮保安宮、2月1日在什三佃慶興宮，今天師生特別在什三佃慶興宮展出同學書寫「台江十六寮庄頭詩」書法作品，現場示範寫春聯，同時五月也將在什三佃、總頭寮、公親寮大廟開辦廟口書法班，鼓勵台江鄉親一起來寫書法，振興大廟學堂書藝文化。

什三佃慶興宮主委莊順泰歡迎台江分校書法班學員，2月1日來慶興宮廟口寫春聯，他說，慶興宮大廟書法班，也將在5月16日開課，歡迎大家來十三佃大廟上課，加入大廟興學公民學習行列。慶興宮委員林高良也分享，說自己也上過3期書法課，課程很精彩。

安南區長魏文貴對社大台江分校書法班群師生，發起台江「公民寫春聯」行動，營造台江廟口文化，表示肯定，鼓勵市民一起來大廟學習。

退休校長洪麗里指出，在社大台江分校教授個性書法多年，很驚艷安南區的公民學習風氣，竟然這麼強烈，比起市區的學生，對書法的興趣更是有過之而無不及；今年特別跟學生們說，學習書法要服務社區，因此發起「公民寫春聯過好年」行動，大家接力寫春聯送給鄉親。