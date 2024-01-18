心肌梗塞協會贈嘉市消防局「守心藥盒」 及時搶救心跳聲

台灣心肌梗塞學會今天在台中榮總嘉義分院舉辦「心繫嘉人，全嘉救心」活動，由常務理事黃群耀代表捐贈「守心藥盒」給嘉義市消防局，119緊急救護人員在醫師指導下，運用藥盒讓心肌梗塞患者在救護車上即可開始治療救命。

常務理事黃群耀表示，台灣心肌梗塞學會成立宗旨是推動心肌梗塞全人照護，由到院前、急診、心導管治療、重症照護、營養、藥物、及個管等照護教育推動，協助台灣醫院打造「世界級心肌梗塞整合照護團隊」，改善病人預後。今年「119台灣心肌梗塞日」捐贈13盒「守心藥盒」予嘉義市消防局，期待跟消防弟兄一起搶救嘉義市的心跳聲。

「守心藥盒」裡面有5包守心藥包，藥包中有阿斯匹靈（Aspirin）、百無凝（Ticagrelor）藥品、水；第一線救護人員在排除禁忌症條件下，可考慮在救護車時經線上醫療指導醫師指示後盡早使用DAPT（阿斯匹靈和P2Y12抑制劑）。

市消防局長郭立昌表示，期許藥物在高級緊急救護技術員救護教官的手中，能夠挽救更多心肌梗塞患者。

心肌梗塞病友蕭姓婦人分享，當時胸前突感劇痛，選擇自行開車到急診，差點錯過黃金救命時間，幸由嘉榮團隊緊急施行心導管手術救回一命，呼籲民眾若感到胸部悶痛，並有喘及盜冷汗狀況，務必撥打119叫救護車，由緊急救護人員緊急送及處置保生命。

嘉榮心臟內科主任醫師易宏濤及急診醫師賴冠程提醒民眾，發生心肌梗塞時，心臟細胞每秒鐘都在凋亡，「時間」就是生命，搶救分秒必爭，所以愈早將血管打通，改善心臟血流，就愈能降低死亡率。