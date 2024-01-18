心肌梗塞協會贈嘉市消防局「守心藥盒」 及時搶救心跳聲
台灣心肌梗塞學會今天在台中榮總嘉義分院舉辦「心繫嘉人，全嘉救心」活動，由常務理事黃群耀代表捐贈「守心藥盒」給嘉義市消防局，119緊急救護人員在醫師指導下，運用藥盒讓心肌梗塞患者在救護車上即可開始治療救命。
常務理事黃群耀表示，台灣心肌梗塞學會成立宗旨是推動心肌梗塞全人照護，由到院前、急診、心導管治療、重症照護、營養、藥物、及個管等照護教育推動，協助台灣醫院打造「世界級心肌梗塞整合照護團隊」，改善病人預後。今年「119台灣心肌梗塞日」捐贈13盒「守心藥盒」予嘉義市消防局，期待跟消防弟兄一起搶救嘉義市的心跳聲。
「守心藥盒」裡面有5包守心藥包，藥包中有阿斯匹靈（Aspirin）、百無凝（Ticagrelor）藥品、水；第一線救護人員在排除禁忌症條件下，可考慮在救護車時經線上醫療指導醫師指示後盡早使用DAPT（阿斯匹靈和P2Y12抑制劑）。
市消防局長郭立昌表示，期許藥物在高級緊急救護技術員救護教官的手中，能夠挽救更多心肌梗塞患者。
心肌梗塞病友蕭姓婦人分享，當時胸前突感劇痛，選擇自行開車到急診，差點錯過黃金救命時間，幸由嘉榮團隊緊急施行心導管手術救回一命，呼籲民眾若感到胸部悶痛，並有喘及盜冷汗狀況，務必撥打119叫救護車，由緊急救護人員緊急送及處置保生命。
嘉榮心臟內科主任醫師易宏濤及急診醫師賴冠程提醒民眾，發生心肌梗塞時，心臟細胞每秒鐘都在凋亡，「時間」就是生命，搶救分秒必爭，所以愈早將血管打通，改善心臟血流，就愈能降低死亡率。
目前嘉義市醫療院所近30位24小時全年無休的醫師團隊線上待命，可以馬上判讀救護車所傳的心電圖及指導用藥，急診及救心團隊在病患到院前即可待命，院前院後的無縫接軌，使患者在最短時間獲得治療，提升心肌梗塞患者存活率，醫師再次呼籲市民朋友善用119救護機制，讓消防救護及醫療團隊及時救心、救生命。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言