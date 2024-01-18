不只有大陸市場 饒慶鈴兌現承諾把農產帶往新加坡

台東釋迦重登大陸市場後，縣府仍積極拓展其他海外市場，縣長饒慶鈴兌現去年承諾，率團前往新加坡，今與當地農產運銷相關代表進行深入交流。饒慶鈴有信心的說 「市場在那裡，台東農產品就賣到那裡」。

饒慶鈴表示，去年在重返中國大陸外銷市場之際，除了以往國內的批發市場銷售管道，更重要的任務是拓展其他海外市場，包括鄰近的新加坡、馬來西亞、汶萊和香港等國家及地區，都可品嘗高品質的台東水果。

2021年9月20日面對中國大陸暫停台東鳳梨釋迦進口的難題，縣府設法尋求解決辦法，經多方努力，終於在去年6月及12月，獲得陸方註冊重新開放。但縣府仍積極拓展其他海外市場，饒慶鈴率團今天與新加坡農產運銷相關代表交流。

針對DFI旗下Giant、Cold Storage及CS Fresh三大通路體系進行瞭解，為打通台東鳳梨釋迦及夏雪芒果等農產品的海外通路做功課。