快訊

懶人包／你預購三星Galaxy S24嗎？最高折扣8000元 不同平台贈品一次看

「韓江配」掀話題！韓國瑜點名任立院副院長 江啟臣發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不只有大陸市場 饒慶鈴兌現承諾把農產帶往新加坡

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（左）今天在新加坡一間生鮮賣場有信心的說 「市場在那裡，台東農產品就賣到那裡」。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴（左）今天在新加坡一間生鮮賣場有信心的說 「市場在那裡，台東農產品就賣到那裡」。圖／台東縣政府提供

台東釋迦重登大陸市場後，縣府仍積極拓展其他海外市場，縣長饒慶鈴兌現去年承諾，率團前往新加坡，今與當地農產運銷相關代表進行深入交流。饒慶鈴有信心的說 「市場在那裡，台東農產品就賣到那裡」。

饒慶鈴表示，去年在重返中國大陸外銷市場之際，除了以往國內的批發市場銷售管道，更重要的任務是拓展其他海外市場，包括鄰近的新加坡、馬來西亞、汶萊和香港等國家及地區，都可品嘗高品質的台東水果。

2021年9月20日面對中國大陸暫停台東鳳梨釋迦進口的難題，縣府設法尋求解決辦法，經多方努力，終於在去年6月及12月，獲得陸方註冊重新開放。但縣府仍積極拓展其他海外市場，饒慶鈴率團今天與新加坡農產運銷相關代表交流。

針對DFI旗下Giant、Cold Storage及CS Fresh三大通路體系進行瞭解，為打通台東鳳梨釋迦及夏雪芒果等農產品的海外通路做功課。

饒表示，台東夏雪芒果是全台第一個有身分證的芒果、鳳梨釋迦也以完善品管流程維持好品質，值得國際認可。隨行的青農表示，對於台東的水果非常有信心，期盼在新加坡的各大通路都能上市，

台東釋迦重登大陸市場後，縣府仍積極拓展其他海外市場，縣長饒慶鈴（前排中）兌現去年承諾，率團前往新加坡，今與當地農產運銷相關代表進行深入交流。圖／台東縣政府提供
台東釋迦重登大陸市場後，縣府仍積極拓展其他海外市場，縣長饒慶鈴（前排中）兌現去年承諾，率團前往新加坡，今與當地農產運銷相關代表進行深入交流。圖／台東縣政府提供

鳳梨釋迦 台東 新加坡

延伸閱讀

打造最愛運動縣市 台東再興建網球運動中心

梁東山將接任台東縣警察局長 懷念「好山好水好人情」

黨內逼朱下台 饒慶鈴：朱立倫提名得當增加15席立委

選前黃金周 藝人郭子乾陪賴坤成市場拜票 藍營大車掃

相關新聞

不只有大陸市場 饒慶鈴兌現承諾把農產帶往新加坡

台東釋迦重登大陸市場後，縣府仍積極拓展其他海外市場，縣長饒慶鈴兌現去年承諾，率團前往新加坡，今與當地農產運銷相關代表進行...

Live House總監、音樂節創辦人齊聚 北流串接世界

台北流行音樂中心乘載「園區經營、產業扶持、人才培育」任務使命。近期舉辦，北流國際顧問會議廣邀海內外音樂推手演講交流，包含...

出席行政院會 黃偉哲：爭取台南重大建設、回報市民支持

今天是大選後第一個行政院會，台南市長黃偉哲在臉書貼文表示，今年是台南進入國際貿易舞台的400年紀念，他在會中對台南的重大...

嘉縣青創補助加碼到100萬 前2年貸款利息縣府幫你付

嘉縣府今天舉行第三屆青年創新創業獎勵補助起跑會，加碼最高補助100萬及新增補助設備購置與空間修繕費，協助青創年減輕負擔，...

令人不忍！南市跨黨派8位議員共同請命：禁用捕獸夾

8位台南市議員及動保團體、愛媽們，為毛小孩請命呼籲「禁用捕獸夾」，抗議捕獸夾形同殘忍的劊子手捕殺流浪動物，讓台灣淪為不文...

嘉市府推舊木屋電線更新補助 每戶最高6萬元

有「木都」之稱的嘉義市擁有超過6千棟木造建築，但歷史悠久的木造房屋也面臨老舊破損問題，衍生居住風險；為改善並鼓勵加速汰換...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。