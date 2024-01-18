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配合學測登場！南市6大考場這4天周邊禁挖 違反重罰3萬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
1月19到22日學測期間，台南市考場周遭禁止道路挖掘，已施工的案件須暫停挖掘，並作好安全措施，以免影響考生應試。圖／工務局提供
1月19到22日學測期間，台南市考場周遭禁止道路挖掘，已施工的案件須暫停挖掘，並作好安全措施，以免影響考生應試。圖／工務局提供

1月20到22日是大學學測日，為維護考場安寧並保持周遭交通順暢，台南市工務局通令台南女中等6所高中周邊道路管制施工，從19日開始禁挖、停挖，施工中的案件也需整理好場地與設備，避免影響交通與人車安全。工務局表示，考試期間將派員至考場周遭巡查，一旦發現有施工及道路挖掘情形，立即開罰。

工務局指出，少數廠商習慣利用假日調整人手孔，恐影響考場附近交通，已提醒廠商避開學測期間施工，若有違令施工者，一律要求立即停工，並依據台南市道路挖掘管理自治條例規定，處以3萬到10萬元罰鍰。

113年學測，台南考區考場有台南一中、台南二中、台南女中、家齊高中、長榮中學與新營高中等6所學校，為使試務順利進行、考生安心應試，工務局日前已先發文通告1月19到22日間，考場周遭禁止道路挖掘，已施工的案件須暫停挖掘，並作好安全措施，以免影響考生應試。

工務局連日派員至考場周遭的道路巡查，僅有家齊高中周遭有道路挖掘案件，18日確定能完工，回復平整路面。工務局強調，考試禁挖期間，考場周遭禁止進行道路挖掘及調整人手孔工程，呼籲施工廠商確實遵守，確保考生權益及維持考場安寧。

1月19到22日學測期間，台南市考場周遭禁止道路挖掘，已施工的案件須暫停挖掘，並作好安全措施，以免影響考生應試。圖／工務局提供
1月19到22日學測期間，台南市考場周遭禁止道路挖掘，已施工的案件須暫停挖掘，並作好安全措施，以免影響考生應試。圖／工務局提供
1月19到22日學測期間，台南市考場周遭禁止道路挖掘，已施工的案件須暫停挖掘，並作好安全措施，以免影響考生應試。圖／工務局提供
1月19到22日學測期間，台南市考場周遭禁止道路挖掘，已施工的案件須暫停挖掘，並作好安全措施，以免影響考生應試。圖／工務局提供

台南 學測 長榮中學

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