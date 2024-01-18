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雲林莿桐花海節 花期持續到春節

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣莿桐鄉花海節將於21日開幕，孩沙里花海目前已花開7成。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉花海節將於21日開幕，孩沙里花海目前已花開7成。記者陳雅玲／攝影

有全國10大花海之稱的雲林縣莿桐鄉花海，今年花海分成孩沙里、樹仔腳兩區，面積逾22公頃，近日孩沙里花海搶先盛開達7成，吸引許多人賞花拍照，樹仔腳則開2成。莿桐鄉公所指出，花海節活動將於21日在孩沙里花海區開幕，花期將持續到春節期間，民眾可把握機會賞花。

莿桐鄉長廖秋蓉說，今年花海除保留156縣道孩沙里區，新增樹仔腳社區花海位於154縣道樹仔腳堤防兩側，花種包括百日草、波斯菊、向日葵，沿途都有五顏六色的花毯迎接民眾。

莿桐鄉公所農經課長鄭秉政表示，今年花海面積比去年略為縮小，主因為去年菜價好，所以農民積極耕種，租地不易，加上預算有限，面積才會略減，但相關活動精彩可期。

公所規畫，21日上午9時至12時，花海節活動在A區孩沙里莿桐花海觀景台登場，當天賞花就送波斯菊種子，在莿桐花海觀景台拍照打卡就送精美禮物，限量500份；第2波活動28日上午9時至12時在B區樹仔腳堤防公園登場，當日有太鼓表演、小喇叭演奏等，來就送波斯菊種子，與「蒜尼尼公仔」拍照打卡就送精美禮物，同樣500份送完為止。

公所指出，2月10日至12日農曆初一到初三在孩沙里、樹仔腳都有設大型氣墊遊戲區。相關資訊可洽臉書粉專「莿桐鄉公所粉絲團」。

賞花 花海節 雲林

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