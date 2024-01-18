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嘉義大掃除 出動熱水清洗機

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣長翁章梁（右二）昨天帶頭大掃除，捲起衣袖、拿著高溫高壓水槍洗水溝。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）昨天帶頭大掃除，捲起衣袖、拿著高溫高壓水槍洗水溝。記者黃于凡／攝影

嘉義縣各鄉鎮市昨天同步發起年終大掃除，環保局更出動由環境部補助購置的進口高壓熱水清洗機，清潔道路、牆壁、溝渠等公共區域。環境部環境管理署長顏旭明呼籲，落實垃圾分類，勿將瓦斯罐、高壓氣瓶等丟進垃圾車，以免造成清潔隊員受傷；縣長翁章梁說，清潔隊有配合回收大型家具，民眾可趁此時清出。

縣長翁章梁到太保市與18鄉鎮市公所視訊連線，宣示啟動年終大掃除，太保市長鄭淑分、朴子市長吳品叡率公所清潔隊人員到場，環保署長顏旭明等人也加入，從七主宮廟前出發進行街道清掃。翁章梁更拿著高壓熱水清洗機的水槍，沖洗太保市彩虹夜市旁水溝。

顏旭明說，環境部固定每年春節前推行全台大掃除，每年春節前1個月會清出約47萬公噸垃圾，比平時每月平均40至41萬公噸增加10至13%垃圾量，呼籲民眾落實垃圾分類。

翁章梁說，農曆過年傳統都有大掃除習慣，希望家家戶戶在過年前把環境檢查一遍，將不需要的東西清出，縣府也會以身作則，清除堆積已久的公文及雜物，且年終大掃除不是一次性活動，未來會持續推行，新的一年縣府將持續推動每月每個鄉鎮市，至少針對1村里大掃除的「村里清潔大作戰」。

環保局指出，有大型廢棄家具要清運，可向當地清潔隊預約清運時間。

大掃除 翁章梁 環境部

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