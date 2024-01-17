連10年供餐弱勢學童 台南寒假愛心午餐18校學童受惠

有感於許多弱勢家庭學童在寒假期間，無法繼續享用學校營養午餐，台南市議員林美燕號召慈善團體合辦「寒暑假南區安平區弱勢學童免費營養午餐資助計畫」，今年邁入第10年，共有18所學校的352位學童受惠。

林美燕說，弱勢學童在寒暑假期間會面臨更嚴重的食物匱乏困境，於2015年發起中餐免費供餐計畫，台南市婦女聯合會、康黃金慈善愛心會、中華九紫慈善會、永美獅子會多個長期關注弱勢孩童的團體相挺贊助，今年繼續攜手續辦。

今年寒假供餐從1月22日至2月15日總計14天，分設4個服務據點，包含南區日新活動中心、市議會及林美燕的國民服務處、灣裡服務處，每天上午10點30分至下午1點30時免費供餐，第一天在各據點發放餐券，農曆過年期間則暫停供餐，為珍惜愛心資源，無故未領餐2次者，則取消領餐資格；另八方建築家董事長侯衡昇在過年前發放小紅包，讓學童快樂過年。

林美燕指出，去年有安平區、南區的19所學校的288位學童參與寒暑假中餐資助計畫，今年龍崗國小由社區認養資助，參學校減為18校，但因經濟不景氣，登記參與的弱勢家庭學童多達352位，需求量激增，由於受到疫情剛結束的衝擊，愛心捐款比去年少了40餘萬元，幸有康黃金、九紫等團體加碼全力支持，使得善行得以順暢推展。

林美燕說，9年來已有受助的孩童從國小一年級享用中餐至國中畢業，很感恩各界幫助他們能歡欣成長，甚至希望上高中也能繼續資助他們，須待專案計畫財務能力未來能提升時再配合辦理。