疫情升溫春節就醫量恐增 南市衛生局鼓勵基層診所開業

近期全球呼吸道疾病發生率不斷攀升，又逢農曆新春假期即將來臨，人口流動恐增加病毒傳播風險，為確保春節期間台南市醫療量能，避免大醫院急診壅塞，台南市衛生局今年首度祭出春節期間診所開診獎勵計畫，診所反應不錯，預計本周五可完成統計，提供民眾便捷的就醫管道。

衛生局表示，面對國內疫情逐漸升溫趨勢，春節期間呼吸道傳染病就診人次恐增加，為避免民眾大量湧入醫院急診，造成急診壅塞，今年首度以提供獎勵金辦法，鼓勵基層診所在春節期間開診，維持台南市醫療量能，同時呼籲民眾儘速接種疫苗。

衛生局指出，獎勵辦法以南市西醫診所、衛生所或COVID-19口服抗病毒藥劑之合約藥局為主，在除夕夜診、初一、初二開設門診，診所每診次獎勵1萬2千元，合約藥局每營業時段獎勵3千元，目前基層診所開業意願還不錯，會盡量讓醫療資源平均分配在全市37區。

奇美醫院表示，每年春節期間都會開設類流感特別門診，去年門診就醫量約8件、前年就醫量則為28件，分析因台南地區不少基層診所春節期間也有開業提供便民服務，因此降低醫學中心的負擔，也減少急診的壅塞程度，落實醫療分級。奇美醫療體系今年類流感門診開設時間為2月10日至2月12日，早上下午各一診次。

南市消防局統計，去年除夕至除四5天期間，全市內科緊急救護送醫約達430人次，其中急重症約有24人次；消防局也說，新春期間消防分隊都會維持一定人力，確保救護量能，呼籲民眾珍惜救護資源、禮讓救護車行駛，才能讓救護車在緊急的時刻，發揮最大效用。

民眾在新春期間當然希望身體健康，若非必要或緊急情況，一般來說不太會前往醫院急診，不過也有市民表示，以往過年一般診所並沒有看診，過年期間卻又不小心感冒，只好跑到醫院急診，且掛號費也不便宜，若新春期間基層診所有開業看診，相對便民。