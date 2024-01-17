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寒流周末報到逐日降溫 嘉義縣漁民搭蓋防風網加強防寒

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
寒流周末報到逐日降溫，嘉義縣已有漁民搭蓋防風網加強防寒。圖／嘉義縣政府提供
寒流周末報到逐日降溫，嘉義縣已有漁民搭蓋防風網加強防寒。圖／嘉義縣政府提供

寒流即將來襲！中央氣象署預報，周日到下周三寒流南下，幾乎全台都在10度以下，嘉義漁民今早忙著加強防寒措施，在魚塭北側搭蓋防風棚，也隨時留意魚群狀況。縣府農業處表示，農、漁業需提早做好防寒措施，避免農作物及養殖水產物受到災損

農業處指出，23日晚間至24日清晨為寒流最冷時段，中部以北低溫普遍為6到8度，淺坪式文蛤養殖池混養的虱目魚及不耐寒魚種，必要時盡早採捕，以減少寒害損失；養畜禽業者須維持畜禽空間的溫度，設置擋風及保溫設備，隨時注意溫溼度，防範冷風侵襲以避免損失。

農業處也說，不耐寒的香蕉、鳳梨、蓮霧、木瓜、柑橘須特別留意，設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉保溫防寒，未採收瓜果則以套袋處理；果樹應加強包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋，冷氣團過境時在果園實施噴水，增施鉀肥提升作物耐寒力。

花卉作物應搭設塑膠棚溫室等設施加強保護，種苗可健化處理，加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒，田間可酌量增施鉀肥提高耐寒力；當寒流來襲前可及時在茶葉樹冠上覆蓋 PE 塑膠布、遮陰網等覆蓋物，或撒上薄層稻草，地面敷有機材料以保護茶樹。

寒流 冷氣團 災損 嘉義 低溫 漁民

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