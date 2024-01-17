南市今啟動春安聯檢 統一新市物流園區明年啟用

確保春安期間職場安全，台南市政府與勞動部職安署南區職安中心今天起啟動「春安聯檢」，即日起到2月24日將在南市各區加強檢查、輔導及宣導，維護職場安全，啟動儀式選在興建中的統一集團新市物流園區舉行，這項投入百億元的大型工程在2022年動工，預計2025年第一季就能啟用，目前仍維持零工安的良好紀錄。

統一集團在北、中、南、高等地籌建複合式大型物流園區，台南新市將會是第一個興建完成並營運的計畫案，第一期主建物為地下一層至地上5層之物流中心大樓，總樓地板面積4萬8000坪，另設有地下1層至地上6層之物流營運總部大樓，可服務雲嘉南地區超過1000家7-11、康是美、星巴克等店頭通路。

黃偉哲說，年關將近除了關心年終獎金外，最重要是大家都要身體健康、平安，他說之前有媒體報導外縣市有員工在沒有安全防護的狀況下在21層高樓清洗窗戶，令人捏把冷汗，顯示勞工在安全保護、安全作業環境以及動線下施工的重要性。

黃偉哲強調，「零工安事件」一直是台南市的重要目標，將與職安署全面啟動工地、工作場所、公司、工廠等的春安聯檢，南市府也會全力配合打造更好的職安環境。

勞工局長王鑫基表示，對工地內常見的墜落、物體飛落或工廠內常見的捲夾、感電、缺氧、局限空間、火災爆炸等高風險作業危害，今年初就開始加強勞動檢查，迄今已處分24件、停工12件，裁處金額約新台幣195萬。

另外根據統計，去年南市重大職災死亡人數18人，較前年25人下降28%；此外，南市職業災害千人率去(112)年截至10月底為1.621，前年同期為2.11，下降23.2%，顯示推動降災有所成效。