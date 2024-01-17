快訊

朱立倫為總統敗選致歉 「我會堅定奮戰到任期結束」

柯建銘推估新國會龍頭之爭 民眾黨自提人選保送韓國瑜

夫輾死妻拖行…稱「她自己鑽車底」 岳父苦追三年揭真相

2024台南車展26日登場 規模逾120家、530個攤位

中央社／ 台南17日電

台南市長黃偉哲今天宣布，2024台南車展1月26日將在大台南會展中心登場，為期4天，展會規模逾120家、530個攤位，藍寶堅尼超跑、BMW及哈雷重機等將現身展區。

2024台南車展將於1月26日至29日在大台南會展中心舉行，黃偉哲今天在展前記者會表示，台南是汽機車零組件產業發展重鎮，也是培育隱形冠軍搖籃，許多高階車種零組件Made in Taiwan，這些都是打造台南經濟及帶動汽機車工業發展重要因素。

台南市政府發布新聞稿指出，台南汽機車及零件製造業共574家，民國112年產值約新台幣640億元，去年首屆台南車展圓滿成功，匯集相關產業資源創造更多商機，也吸引企業代表及不同年齡層採購消費。

今年台南車展規模逾530個攤位，涵蓋「汽機車零配件展」、「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車周邊產業展」四大主題，參展家數超過120家，可看性十足。

市府表示，現場將展出20多個品牌，新車預定有TESLA、VOLVO、SUZUKI、OPEL、FORD、HONDA、NISSAN、MG、Hyundai等品牌；大型重型機車參展品牌有哈雷、印地安、Aprilia、BMW、MOTO GUZZI、CFMOTO、KTM、SUZUKI、Kawasaki；二輪車（含電動機車）品牌包括光陽、三陽、YAMAHA、宏佳騰、eMOVING、Gogoro、PGO、可愛馬等。

車展 品牌 黃偉哲 電動機車

延伸閱讀

影／選後檢討 民進黨如何經營年輕選票？黃偉哲這麼說

南市警政人事聯合交接 黃偉哲律定這三件事

公職退休投入地政志工20年 南市呂建明獲內政部銅質獎

斥資逾3千萬再現府城繁華 台南銀座通五福商店完工「開箱」

相關新聞

愛心年菜整合 雲林1600家戶寒冬不孤單

雲林縣政府運用公益彩券盈餘分配款補助成立「愛心年菜整合平台」，整合年菜捐贈資源與媒合受贈家庭，今年將捐贈物資製成春節緊急...

科技執法將上路！高鐵台南站載客區臨停亂象 24日起強力管制

為改善高鐵台南站武當路U型車道載客區臨停秩序與行車順暢，經台南市政府相關單位邀集高鐵公司研商，將比照桃園、台中等站，自1...

台南食農遊學地圖很夯 教局再加碼讓學生玩個夠

台南市教育局推動食農教育創新整合方案「食農遊學地圖」，以臺南在地農特產的主要產季月份，整合學校食農教育校本課程，規畫適合...

寒流周末報到逐日降溫 嘉義縣漁民搭蓋防風網加強防寒

寒流即將來襲！中央氣象署預報，周日到下周三寒流南下，幾乎全台都在10度以下，嘉義縣漁民今早忙著加強防寒措施，在魚塭北側搭...

龍崎空山祭後山餐桌 有專屬VIP導覽

被譽為全國最美山林燈節的龍崎光節空山祭，開展迄今累計已逾2萬人次觀展，成績相當亮眼，南市府文化局今年也首度推出「空山食物...

南市今啟動春安聯檢 統一新市物流園區明年啟用

確保春安期間職場安全，台南市政府與勞動部職安署南區職安中心今天起啟動「春安聯檢」，即日起到2月24日將在南市各區加強檢查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。