2024台南車展26日登場 規模逾120家、530個攤位

台南市長黃偉哲今天宣布，2024台南車展1月26日將在大台南會展中心登場，為期4天，展會規模逾120家、530個攤位，藍寶堅尼超跑、BMW及哈雷重機等將現身展區。

2024台南車展將於1月26日至29日在大台南會展中心舉行，黃偉哲今天在展前記者會表示，台南是汽機車零組件產業發展重鎮，也是培育隱形冠軍搖籃，許多高階車種零組件Made in Taiwan，這些都是打造台南經濟及帶動汽機車工業發展重要因素。

台南市政府發布新聞稿指出，台南汽機車及零件製造業共574家，民國112年產值約新台幣640億元，去年首屆台南車展圓滿成功，匯集相關產業資源創造更多商機，也吸引企業代表及不同年齡層採購消費。

今年台南車展規模逾530個攤位，涵蓋「汽機車零配件展」、「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車周邊產業展」四大主題，參展家數超過120家，可看性十足。

市府表示，現場將展出20多個品牌，新車預定有TESLA、VOLVO、SUZUKI、OPEL、FORD、HONDA、NISSAN、MG、Hyundai等品牌；大型重型機車參展品牌有哈雷、印地安、Aprilia、BMW、MOTO GUZZI、CFMOTO、KTM、SUZUKI、Kawasaki；二輪車（含電動機車）品牌包括光陽、三陽、YAMAHA、宏佳騰、eMOVING、Gogoro、PGO、可愛馬等。