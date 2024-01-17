台灣燈會伴手禮專區 台南精選60大在地農特產

2024台灣燈會高鐵燈區將於2月23日開展，台南市政府農業局將於美食市集設立農特產伴手禮專區，遊客可從60大優質農產品自由挑選搭配限定主題禮盒，一次買足特色農產。

台南市政府農業局今天辦理記者會公開燈會伴手禮專區規劃內容，精選台南在地優質農特產60項商品，搭配限定專屬2024台灣燈會主題，推出「開運旺來-貴人運」、「財富有餘-金錢運」、「農情蜜意-桃花運」、「穗穗平安-健康運」4款好運主題禮盒，在高鐵燈區美食市集展示行銷。

台南市農業局長李建裕指出，除了2月23日至3月10日在高鐵燈區美食市集專區販售，即日起也可在台南農、漁會等10家行銷通路選購，方便遊客感受台南農產品魅力，詳細資訊可上台南市政府農業局官網查詢。