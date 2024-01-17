快追！繼2座歐式城堡 嘉義大埔美今年再增迪士尼風城堡

嘉義縣大林鎮大埔美精密機械園區，繼歐風佐登妮絲城堡與希蠟風蓋婭莊園之後，預計今年開幕的「歐樂沃築夢城堡」即將登場，外觀宛如迪士尼風格的巧克力觀光工廠，是大林在地鄉親翰億董事長毛榮海投資，親繪設計圖所打造，勢必將再創園區城堡旅遊打卡風潮。

歐樂沃築夢城堡目前外觀穹頂及細部仍在施工中，建物最頂端雕塑設計，以城堡藝術結合地方蝴蝶蘭產業的蘭花元素，外觀色彩繽紛、雕塑質感細緻，是雕塑設計專家毛榮海親手繪圖的圓夢作品。

大林鎮長許有疆表示，大埔美園區觀光工廠占比大概9至10％，漸變成觀光工廠的產業鏈，目前類似歐式城堡風格已有三間，其建築都各自獨具特色，他也預告比菲多食品也將蓋綠建築觀光工廠於此，建築外觀及設計理念都非常經典，值得期待。

許有疆說，要感謝董事長毛榮海大力投資故鄉大林，創造地方的觀光亮點，他轉述毛榮海的想法，是想在此生蓋一個屬於自己的作品的圓夢計劃，親筆手繪構想圖，並自己操刀施工，真的很用心、很厲害。

未來歐樂沃築夢城堡落城開幕，除有食品製造、導入手作DIY等體驗，鎮長許有疆說，也將合作打造成優質地方產業的展示平台，讓遊客深入了解地方產業文化，現場的大埔美園區不僅只是嘉義製造基地，已經變成嘉義的觀光亮點。