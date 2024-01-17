南科區徵抽籤選地 地主看好發展

南科特定區F、G區區段徵收開發面積達100.13公頃，預估下半年點交土地，600多名私有地主幾乎全選擇領回抵價地，昨天辦理抽籤、下周起依序選地，已有土地開發商看好未來發展，到場尋求地主合作機會。有房仲業者推估，未來當地以大樓建案為主，每坪上看「4字頭（40萬元）」；1名在善化租房的助理工程師嘆，房價一直漲，買房目標愈來愈遠，只能買彩券盼財神爺眷顧。

南科F、G區範圍遍及善化、新市區，可提供約31.85公頃公共設施用地，住宅用地逾54.83公頃，商業用地約9.19公頃，將釋出住宅建地逾54公頃。

據了解，南科F、G區原有600多名地主，逾99%地主看好未來發展，選擇配地，且土開、房仲業者積極尋求合作，昨天抽籤會場擠滿身價不乏上億元地主，不少人希望透過土地整合大面積，開發創造更大利益。

從事水電業的60多歲男子可分得1800多坪，他說，2個兒子都在竹科上班，打算將土地分成3份，自己留其中一份當養老。

永義房屋善化南科中正店店長李大森認為，相較附近南科LM區，F、G區前往南科及善化市區更近，目前善化大樓新案不乏逼近4字頭，加上物價波動、地價上漲及碳權收費制度等相關成本墊高，未來新案直升4字頭不意外。

從事土地開發多年的不動產經紀人黃奕龍也說，南科F、G區大都為「住二」、「住三」及商業用地，規畫低密度開發，建蔽率不高，加上緊鄰南科剛性需求強，未來絕對是台南房市亮點，4字頭符合區域行情。