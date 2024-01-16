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公職退休投入地政志工20年 南市呂建明獲內政部銅質獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南地政事務所志工呂建明（右）榮獲內政部「112年度內政業務志願服務銅質獎」，市長黃偉哲今天在市政會議中，頒發證書及徽章，感謝他的熱心奉獻。圖／台南市政府提供
台南地政事務所志工呂建明（右）榮獲內政部「112年度內政業務志願服務銅質獎」，市長黃偉哲今天在市政會議中，頒發證書及徽章，感謝他的熱心奉獻。圖／台南市政府提供

台南地政事務所志工呂建明，服務20年，累積服務時數達2045小時，勤奮不懈、熱心奉獻，榮獲內政部「112年度內政業務志願服務銅質獎」，市長黃偉哲今天在市政會議中頒發證書及徽章，感謝他的熱心奉獻。

呂建明自1977年任職於台南地政事務所到2004年退休，27年的公務生涯有豐富學識及專業涵養，退休後即加入台南地政志工隊擔任志工，熟稔各項地政業務及相關法令規定，總是細心解決民眾的不動產相關問題，深獲民眾肯定。

今年已經71歲的他，有20年的服務年資，服務時數累計2045小時，秉持助人為快樂之本、樂此不疲，堪為志工楷模及表率。

黃偉哲表示，呂建明在人生舞台不僅有資深的公務資歷，退休後又經營出相當有意義的高齡生活，仍持續為地政業務付出，傳承專業知識與經驗，令人十分感佩，非常感謝志工伙伴們的投入與付出，再次向呂建明致上敬意，示範「活到老、服務到老」的志工精神，也期許更多夥伴一起打拚，共創志工大台南。

台南地政事務所志工呂建明（右二）榮獲內政部「112年度內政業務志願服務銅質獎」，市長黃偉哲今天在市政會議中，頒發證書及徽章，感謝他的熱心奉獻。圖／台南市政府提供
台南地政事務所志工呂建明（右二）榮獲內政部「112年度內政業務志願服務銅質獎」，市長黃偉哲今天在市政會議中，頒發證書及徽章，感謝他的熱心奉獻。圖／台南市政府提供

台南 黃偉哲 志工

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