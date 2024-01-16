公職退休投入地政志工20年 南市呂建明獲內政部銅質獎

台南地政事務所志工呂建明，服務20年，累積服務時數達2045小時，勤奮不懈、熱心奉獻，榮獲內政部「112年度內政業務志願服務銅質獎」，市長黃偉哲今天在市政會議中頒發證書及徽章，感謝他的熱心奉獻。

呂建明自1977年任職於台南地政事務所到2004年退休，27年的公務生涯有豐富學識及專業涵養，退休後即加入台南地政志工隊擔任志工，熟稔各項地政業務及相關法令規定，總是細心解決民眾的不動產相關問題，深獲民眾肯定。

今年已經71歲的他，有20年的服務年資，服務時數累計2045小時，秉持助人為快樂之本、樂此不疲，堪為志工楷模及表率。