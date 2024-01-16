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斥資逾3千萬再現府城繁華 台南銀座通五福商店完工「開箱」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南中正路銀座通「五福商店」斥資逾3千萬進行改善修復工程，今修復完成，重現在民眾面前。圖／南市府提供
台南中正路銀座通「五福商店」斥資逾3千萬進行改善修復工程，今修復完成，重現在民眾面前。圖／南市府提供

擁有95年歷史的台南中正路銀座通「五福商店」斥資逾3千萬，近期修復完成，市長黃偉哲今也前往「開箱」，讓台南首間由台灣人創立的進口洋貨商店的五福商店，再度展現在民眾面前，更為台南400重要時刻，增添珍貴記憶。

黃偉哲表示，五福商店在出租數10年後，由楊氏家族後代子孫共同決定將其修復再生，從計畫申請至修復完工歷時4年，修復總金額約3100萬，由公部門挹注1900餘萬元，楊氏家族從分攤修復經費、出力到居中聯繫，展現團結分工合作，實屬難得。

文化局說，五福商店修復成果令人驚艷，除將原有立面上的「福」字商標、「GOFUKUSHOTEN」的店名字樣、建築中的西洋語彙、傳統流蘇圖樣等裝飾物盡數修復仿作外，更改善不均勻沉陷、分戶及裝潢造成的結構破壞，提升整體建築安全。

文化局指出，台南4年來共計37處歷史老屋、46件獲得文化部補助，爭取中央總補助金額超過1.06億，近期原醉仙閣（中正、西門路口）屋主也來探詢「歷史街區立面整修專案計畫」，期望更多中正路歷史街屋響應再生，形塑台南街區獨有的摩登風華。

五福商店未修復完工前就引起話題，不少遊客早已搶先拍照打卡，今順利完工，由市長黃偉哲、市議員黃肇輝、穎艾達利及屋主家族等共同開箱五福商店，揭開老屋重獲新生，擁有邁向下個百年的生命力。

市長黃偉哲、市議員黃肇輝、穎艾達利及屋主家族等人，今一同開箱銀座通五福商店，揭開老屋重獲新生，擁有邁向下個百年的生命力。圖／南市府提供
市長黃偉哲、市議員黃肇輝、穎艾達利及屋主家族等人，今一同開箱銀座通五福商店，揭開老屋重獲新生，擁有邁向下個百年的生命力。圖／南市府提供
擁有95年歷史的台南中正路銀座通「五福商店」近期修復完工，市長黃偉哲（右一）今也前往「開箱」。圖／南市府提供
擁有95年歷史的台南中正路銀座通「五福商店」近期修復完工，市長黃偉哲（右一）今也前往「開箱」。圖／南市府提供

台南 黃偉哲

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